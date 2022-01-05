05 Oca 2022 - 16:03- Gündem G: 05 Oca 2022 - 16:05

KOHAYDER, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti    

Başkan Büyükakın, KOHAYDER yöneticilerinin ziyaretinde sokak hayvanlarına 120 tonu aşan mama desteğinde bulunduklarını ifade etti  

KOHAYDER, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti     mask

2021 yılında bakımevleri, hayvan severler ve kırsal alanda sokak hayvanları için 120 tonu aşan mama desteğinin yanı sıra 9 bini geçen kısırlaştırma çalışmasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Kent genelinde 3.500’e yaklaşan sahiplendirme sayısının önemine dikkat çektiği Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) olan buluşmasında, 11 bini bulan tedavi hizmetleriyle sokak hayvanlarına dönük adım attıklarını söyleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KOHAYDER Başkanı Gonca Çelik Ketenağ ve beraberindeki heyete ortaya koydukları gönüllü çalışmaları için de teşekkür etti.

 

TAKİP PROGRAMI

İzmit-Kandıra yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin koşullarının değiştirilmesi ile daha fazla hayvana müdahale ve barınma sağlanarak; sokaklardaki hayvan sayısının azalması, böylelikle sokak hayvanlarına yönelik şikayetlerin asgari düzeye indirilmesi amacı başta olmak üzere Geçici Bakımevinin yeniden yapılandırılması projesinde çok önemli bir başarı yakalandığını da görüşmede dile getiren Başkan Büyükakın, “Gönüllü hayvan severler ile şehrin muhtelif yerlerinde beslenme odakları kurulacak olup, bu sayede sokak hayvanlarının aç kalmalarının önüne geçilecektir. Aynı zamanda; alanda bulunan yaralı, hasta ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarına ivedilikle müdahale edilmesi sağlanacaktır” ifadelerini sarf etti.

 

SOKAK HAYVANLARI

Geçici Bakımevine getirilen sokak hayvanlarının ilk girişlerinden çıkışlarına kadar olan süreçte yapılan işlemlerin daha sistemli olarak ilerleyebilmesi için yazılım çalışmasının sürdüğünü de ifade eden Başkan Büyükakın, “Sokak hayvanlarının Geçici Bakımevine gelişinden çıkışına kadar tüm yapılan işlemleri içerecektir. Sistemden arama yapıldığında; bakımevinde ise bulunduğu bölüm, değil ise hangi tarihte, kime, ne durumda teslim edildiği görülebilecektir” şeklinde konuştu.

 

CERRAHİ ÇÖZÜMLER

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi sınırları içerisinde planladıkları proje ile felçli hayvanlara yürüteç yapılıp, tüm Türkiye’de dağıtımının sağlanacağını da söyleyen Başkan Büyükakın, “Bu çalışma şehrimizi Türkiye’deki hayvan refahı konusunda referans il yapacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevinde Ortapedik Cerrahi müdahalelere ihtiyacı olan sokak hayvanları için Prof. Dr. Hakan Salcı’nın desteklerini alıyoruz” diye konuştu.

 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında Kocaeli’ndeki Sokak hayvanlarının bulundukları ortamdan alınması, kısırlaştırılması, aşılanması ve rehabilite edildikten sonra alındıkları ortama geri bırakılması ile ilgili işbirliğini protokolü imzalandığını da hatırlatan Başkan Büyükakın, “İlçe belediyelerini Geçici Bakımevi ve kısırlaştırma yapmak hususunda onları cesaretlendirdik. Bu sayede bizlerde Pati Hayat atölyesinde cerrahi ve medikal çözüm alınamayan ve yürümekte zorluk çekilen küçük dostlarımıza yürüteçler ve protezler üretilerek hayatlarını daha rahat geçirmeleri sağlıyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sokak
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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05 Oca 2022 - 16:03 - Gündem

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