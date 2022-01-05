05 Oca 2022 - 16:04- Asayiş G: 05 Oca 2022 - 16:06

3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Sakarya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama mask

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yabancı uyruklu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Sakarya merkezli Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden Tunus uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
# sağlık

05 Oca 2022 - 16:04 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.574.104 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Geceyi dükkanda geçirdi, sabah cansız bedeni bulundu mask
Geceyi dükkanda geçirdi, sabah cansız bedeni bulundu
Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü mask
Kocaeli’de bıçaklı kavga: 1 ölü
Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!
Otomobil çalan kişi polise yakalandı mask
Otomobil çalan kişi polise yakalandı
Tramvay ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı mask
Tramvay ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı
İki kişi arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti! mask
İki kişi arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL