3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yabancı uyruklu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Sakarya merkezli Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden Tunus uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.