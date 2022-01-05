İyi ki doğdun İsa

Kocaelispor’un genç, başarılı ve bir o kadar efendi futbolcusu İsa Nalbant için Başiskele Hodri Meydan Grubu doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Engin Sönmez öncülüğündeki grup, sahaya pasta getirdi ve takım arkadaşları, teknik kadro ile personel, genç santrforun yeni yaşını birlikte kutladı. Benhur Keser ise avuçladığı pastayı İsa’nın yüzüne yapıştırdı. Belediye Derincespor ve Vanspor’un direkt istediği İsa da kendisi için yapılan jestten ötürü Başiskele Hodri Meydan grubuna ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.