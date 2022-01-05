Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’  İzmitlileri ağırlamayı sürdürüyor

İzmit Belediyesi 5 Aralık 2021’de Dünya Türk Kahvesi Günü’nde İzmitli kahve severleri Türk Kahvesi Festivali’nde bir araya getirdi. Festivalde gerçekleşen söyleşi ve atölyelerle Türk kahvesini A’dan Z’ye dinleyen vatandaşlar ‘Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’ ile de buluştu. Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde açılan sergi İzmitlileri ağırlamaya devam ediyor.
5 ŞUBAT’A KADAR AÇIK
5 Şubat’a kadar kapıları açık olacak olan Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’nde 18, 19 ve 20. Yüzyılın yarısına ait kahve kavurma, öğütme aletleri, cezve, kahvedan, tepsi, lokumluk, su bardağı, ahşap kahve saklama kutuları, 19. yüzyıl gravürleri, kahve ve kahvehane kartpostalları yer alıyor. Koleksiyon Osmanlı ve Türk kahve kültürü ile ilgili dünyadaki en kapsamlı sergiler arasında ayrı bir öneme sahip.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.