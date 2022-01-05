05 Oca 2022 - 16:14- Gündem G: 05 Oca 2022 - 16:15

Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’  İzmitlileri ağırlamayı sürdürüyor

İzmit Belediyesi tarafından 5 Aralık 2021’de Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında açılan ‘Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’ devam ediyor

Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’  İzmitlileri ağırlamayı sürdürüyor mask
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İzmit Belediyesi 5 Aralık 2021’de Dünya Türk Kahvesi Günü’nde İzmitli kahve severleri Türk Kahvesi Festivali’nde bir araya getirdi. Festivalde gerçekleşen söyleşi ve atölyelerle Türk kahvesini A’dan Z’ye dinleyen vatandaşlar ‘Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’ ile de buluştu. Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde açılan sergi İzmitlileri ağırlamaya devam ediyor. 


5 ŞUBAT’A KADAR AÇIK

5 Şubat’a kadar kapıları açık olacak olan Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’nde 18, 19 ve 20. Yüzyılın yarısına ait kahve kavurma, öğütme aletleri, cezve, kahvedan, tepsi, lokumluk, su bardağı, ahşap kahve saklama kutuları, 19. yüzyıl gravürleri, kahve ve kahvehane kartpostalları yer alıyor. Koleksiyon Osmanlı ve Türk kahve kültürü ile ilgili dünyadaki en kapsamlı sergiler arasında ayrı bir öneme sahip.
# İzmit belediyesi

05 Oca 2022 - 16:14 - Gündem

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