İzmit Belediyesi Evde Bakım Hizmetine  hız kesmeden devam ediyor!

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü “Evde Bakım Hizmetleri” projesi kapsamında ”Sağlıkla Gülümseyin” sloganıyla İzmit ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve kişisel bakımı konusunda desteğe ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı vatandaşların banyo, tıraş, tırnak kesimi, saç kesimi ve kişisel temizlik ihtiyaçlarını karşılayarak gülümsetmeye devam ediyor.



TALEPLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Evde Bakım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlara evde bakım teknikeri ve sosyal hizmet uzmanı ziyarette bulunuyor. Ziyaret kapsamında değerlendirmeler yapılıyor ve incelemenin ardından uygunluk durumuna göre yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza öz bakım hizmeti sağlanıyor. Yaşlı/engelli öz bakım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar 0262 318 00 00 Dahili: 42 20 -42 17 numaralı hatları arayarak talep oluşturabilirler.