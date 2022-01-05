05 Oca 2022 - 16:39- Gündem G: 05 Oca 2022 - 16:41

İzmit Belediyesi Evde Bakım Hizmetine  hız kesmeden devam ediyor!

İzmit Belediyesi “Evde Bakım Hizmetleri” projesi ile İzmit ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşları gülümsetmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Evde Bakım Hizmetine  hız kesmeden devam ediyor! mask

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü “Evde Bakım Hizmetleri” projesi kapsamında ”Sağlıkla Gülümseyin” sloganıyla İzmit ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve kişisel bakımı konusunda desteğe ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı vatandaşların banyo, tıraş, tırnak kesimi, saç kesimi ve kişisel temizlik ihtiyaçlarını karşılayarak gülümsetmeye devam ediyor.


TALEPLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Evde Bakım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlara evde bakım teknikeri ve sosyal hizmet uzmanı ziyarette bulunuyor. Ziyaret kapsamında değerlendirmeler yapılıyor ve incelemenin ardından uygunluk durumuna göre yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza öz bakım hizmeti sağlanıyor. Yaşlı/engelli öz bakım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar 0262 318 00 00 Dahili: 42 20 -42 17 numaralı hatları arayarak talep oluşturabilirler.

# İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Çocukların çok sevdiği ‘Sinema Okulu’ gelenekselleşiyor mask
Çocukların çok sevdiği ‘Sinema Okulu’ gelenekselleşiyor
İzmitli çocuklar 2021’de hem öğrendi hem eğlendi mask
İzmitli çocuklar 2021’de hem öğrendi hem eğlendi
Tutuş: Eskiyi silelim, yerine bir şey koymasak da olur mantığıyla olmuyor mask
Tutuş: Eskiyi silelim, yerine bir şey koymasak da olur mantığıyla olmuyor
İzmit Belediyesi üst yönetimi Emekli – Sen’i ziyaret etti mask
İzmit Belediyesi üst yönetimi Emekli – Sen’i ziyaret etti
Fethiye ve Yeşilova devam, Rauf Orbay tamam mask
Fethiye ve Yeşilova devam, Rauf Orbay tamam
İzmit Belediyesi’nden Yürüyüş Yolu için ilk eleştiri mask
İzmit Belediyesi’nden Yürüyüş Yolu için ilk eleştiri
Atatürk Evi Müzesi  tadilata alınıyor mask
Atatürk Evi Müzesi  tadilata alınıyor
Burası Gülümse Kafe  burada çaya zam yok mask
Burası Gülümse Kafe  burada çaya zam yok
Hürriyet ve ailesi, yeni yıla İzmitliler ile birlikte girdi mask
Hürriyet ve ailesi, yeni yıla İzmitliler ile birlikte girdi
Çınar Çocuk Evi’nde çocuklara  kış uykusu eğitimi verildi mask
Çınar Çocuk Evi’nde çocuklara  kış uykusu eğitimi verildi

05 Oca 2022 - 16:39 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.574.104 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İzmit Belediyesi Evde Bakım Hizmetine  hız kesmeden devam ediyor! mask
İzmit Belediyesi Evde Bakım Hizmetine  hız kesmeden devam ediyor!
Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’  İzmitlileri ağırlamayı sürdürüyor mask
Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’  İzmitlileri ağırlamayı sürdürüyor
Gözlük camlarınız artık buğulanmasın  mask
Gözlük camlarınız artık buğulanmasın 
KOHAYDER, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti     mask
KOHAYDER, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti    
Çocukların çok sevdiği ‘Sinema Okulu’ gelenekselleşiyor mask
Çocukların çok sevdiği ‘Sinema Okulu’ gelenekselleşiyor
Başiskele’de 2022 Yılının İlk Meclis Toplantısı Yapıldı   mask
Başiskele’de 2022 Yılının İlk Meclis Toplantısı Yapıldı  
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL