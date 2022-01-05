05 Oca 2022 - 17:27- Gündem G: 05 Oca 2022 - 17:28

Körfez Meclisi’nde denetime AKP ve İYİ Parti’den birer isim seçildi  

Körfez Belediyesi’nde 2022’nin ilk meclisi gerçekleştirildi. 13 maddenin görüşüldüğü toplantıda, denetim komisyonunda yer alacak 2 isim de AKP ve İYİ Parti’den seçildi  

Körfez Meclisi’nde denetime AKP ve İYİ Parti’den birer isim seçildi   mask

Körfez Belediyesi’nde 2022’nin ilk meclisi gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda Başkan Şener Söğüt’ün Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi yer aldı. Maddelerin oy birliği ile geçtiği meclis toplantısında konuşan Başkan Şener Söğüt, 2022 yılının hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, birçok projenin de startını verecekleri yıl olacağını belirtti.

 

BÜYÜKŞEHİR İLE BİRLİKTE

Toplantıda ayrıca Çamlıtepe’de hayata geçirilecek olan Çamlıtepe Spor Kompleksi ve Güney Mahallesi’ndeki Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Meclisi’nin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamında yapılması için Başkan Söğüt’e protokol yetkisi verildi. Başkan Söğüt, projelerin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirileceğini söyledi.

 

DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ

Toplantıda ayrıca bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda denetim komisyonunda yer alacak isimlerde belirlendi. AKP’den Sinan Barış Kaya ve Mehmet Sayım ile İYİ Parti’den Reşat Sarı meclis üyeleri tarafından denetim komisyonuna seçildi.
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05 Oca 2022 - 17:27 - Gündem

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