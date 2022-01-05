Kandıra’da yılın ilk meclisinde denetime 4 isim seçildi

Kandıra Belediyesi 2022 yılı ocak ayı belediye meclis toplantısının 1. Birleşiminin birinci oturumu, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis başlangıcında söz alan Belediye Başkanı Adnan Turan, işe geldiği sırada kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Belediye Temizlik İşleri Personeli Necip Uçar’ın kılınacak cenaze namazına yetişilmesi için gündem maddelerinin hızlıca görüşmesini istedi. Başkan Turan’ın ataması yapılan yeni başkan yardımcısı İsmail Akalın ile ilgili meclise bilgi vermesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ
Meclis gün saatinin her ayın ilk salı günü saat 15:00 olarak aynı şekilde belirlenmesine karar verildi.Denetim Komisyonunun belirlendiği mecliste komisyonuna belediye meclis üyeleri İrfan Kurt, Sertan Kulaç, Zeynep Cici Morgül ve Beyhan Şen seçildi. Dilek ve temennilerin ardından 10 Ocak Pazartesi günü saat 15:00’te ikinci oturumda yeniden toplanmak üzere meclis sonlandırıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.