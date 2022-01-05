05 Oca 2022 - 17:27- Gündem G: 05 Oca 2022 - 17:29

Kandıra’da yılın ilk meclisinde denetime 4 isim seçildi

Kandıra Belediyesi’nin 2022 yılına ait ilk belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 12 gündem maddesi karar bağlandı, denetim komisyonuna 4 isim seçildi

Kandıra’da yılın ilk meclisinde denetime 4 isim seçildi mask

Kandıra Belediyesi 2022 yılı ocak ayı belediye meclis toplantısının 1. Birleşiminin birinci oturumu, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis başlangıcında söz alan Belediye Başkanı Adnan Turan, işe geldiği sırada kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Belediye Temizlik İşleri Personeli Necip Uçar’ın kılınacak cenaze namazına yetişilmesi için gündem maddelerinin hızlıca görüşmesini istedi. Başkan Turan’ın ataması yapılan yeni başkan yardımcısı İsmail Akalın ile ilgili meclise bilgi vermesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ

Meclis gün saatinin her ayın ilk salı günü saat 15:00 olarak aynı şekilde belirlenmesine karar verildi.Denetim Komisyonunun belirlendiği mecliste komisyonuna belediye meclis üyeleri İrfan Kurt, Sertan Kulaç, Zeynep Cici Morgül ve Beyhan Şen seçildi. Dilek ve temennilerin ardından 10 Ocak Pazartesi günü saat 15:00’te ikinci oturumda yeniden toplanmak üzere meclis sonlandırıldı.

05 Oca 2022 - 17:27 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.574.104 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Körfez Meclisi’nde denetime AKP ve İYİ Parti’den birer isim seçildi   mask
Körfez Meclisi’nde denetime AKP ve İYİ Parti’den birer isim seçildi  
Kandıra’da yılın ilk meclisinde denetime 4 isim seçildi mask
Kandıra’da yılın ilk meclisinde denetime 4 isim seçildi
İzmit Belediyesi Evde Bakım Hizmetine  hız kesmeden devam ediyor! mask
İzmit Belediyesi Evde Bakım Hizmetine  hız kesmeden devam ediyor!
Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’  İzmitlileri ağırlamayı sürdürüyor mask
Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’  İzmitlileri ağırlamayı sürdürüyor
Gözlük camlarınız artık buğulanmasın  mask
Gözlük camlarınız artık buğulanmasın 
KOHAYDER, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti     mask
KOHAYDER, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti    
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL