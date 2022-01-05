Cem Şakoğlu Muharrem Tutuş'u eleştirdi

İzmit Belediye Meclisi toplantısında Ak Parti grup başkan vekili Muharrem Tutuş’un Kapanca sokakta bulunan basın müzesinin Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından kullanımı ile ilgili tahsis süresinin uzatılması konulu önergesi üzerine İzmit Belediyesi basın sözcüsü Cem Şakoğlu bir açıklama yayınladı. Şakoğlu açıklamasında şunları söyledi; "Dün yapılan İzmit Belediye Meclisi toplantımızda Ak Parti grup başkan vekili Sayın Muharrem Tutuş’un her zaman yaptığı algı oyunlarından birisine şahit olduk. Sayın Tutuş meclisimize Kapanca sokakta bulunan ve kentimiz gazetecileri tarafından kullanılan basın müzesinin tahsis süresinin uzatılması ile ilgili bir önerge sundu. Dışarıdan bakıldığında son derece duyarlı bir hareket gibi duran bu önergenin arka planının ne olduğunu Sayın Tutuş’un kendisi de, meclisteki grup arkadaşları da, gazeteci kardeşlerimiz de net olarak biliyor. Ancak bilmeyenlerin de bilmesi adına ben durumu bir kez daha açıklığa kavuşturayım.

ÖNERGE VERMENİZE GEREK YOKTU



Dün yapılan İzmit Belediye Meclisi toplantımızda Ak Parti grup başkan vekili Sayın Muharrem Tutuş’un her zaman yaptığı algı oyunlarından birisine şahit olduk. Sayın Tutuş meclisimize Kapanca sokakta bulunan ve kentimiz gazetecileri tarafından kullanılan basın müzesinin tahsis süresinin uzatılması ile ilgili bir önerge sundu. Dışarıdan bakıldığında son derece duyarlı bir hareket gibi duran bu önergenin arka planının ne olduğunu Sayın Tutuş’un kendisi de, meclisteki grup arkadaşları da, gazeteci kardeşlerimiz de net olarak biliyor. Ancak bilmeyenlerin de bilmesi adına ben durumu bir kez daha açıklığa kavuşturayım.

BİZ SİYASİ İNTİKAM PEŞİNDE DEĞİLİZ

Burada bir tespit yapmak istiyorum. Bakın biz İzmit Belediyesiyiz. Kişilerin, ihtirasların ya da siyasi intikamın peşine düşmeden kent ve kent insanı için faydalı olan her şeyin altına imzamızı atmaya devam edeceğiz. Sayın Tutuş’un bu önergesi aslında bir suçluluk psikolojisidir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Belediyesinin sözüm ona önüne ket vurma çabalarından kendilerinin de ne denli rahatsız olduklarının bir dışavurumudur. Ancak yine söylüyorum ki bizi kendileri ile sakın karıştırmasınlar. Bize yaptıklarını biz başkalarına asla yapmayacağız. Kapanca sokakta bulunan ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyetimiz tarafından kullanımda olan Basın Müzemizin tahsis süresini zaten uzatacağımız gibi basın müzemizi daha da geliştirebilmek, halkla buluşturabilmek için programlar yapacağız. Bunların tamamına yakınını Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetimindeki arkadaşlarımızla samimi bir şekilde konuştuk.

ZATEN OLMASI GEREKEN BİR DURUM İÇİN ÖNERGE VERİLMEZ

İzmit Belediyesi Ak Parti grup başkan vekili Sayın Muharrem Tutuş kendince yine siyasetini yaparak meclisimizdeki anlayışlarını ve bakış açılarını ortaya koydu. Meclisimiz canlı yayınlandığı için ve salonda meclisimizi izleyen gazeteci kardeşlerimiz olduğundan dolayı prim yaparız anlayışıyla önerge olarak sunduğu konu bize göre çok anlamsız bir konuydu. Tahsisin uzatılmasını bize önerge olarak vermek bizim anlayışımıza göre gereksizdi çünkü zaten olması gereken bir durum olduğundan dolayı bizim nazarımızda gündem bile teşkil etmeyecek nitelikteydi. Kendi basın yayın organlarında bizi algı yapmak ile suçlama çabaları meğer yine kendi iç dünyalarının sesleriymiş. Zaman her şeyin en iyi ilacıdır. Günü geldiğinde kent halkı kimin ne yaptığını, neden yaptığını net bir şekilde gördüğünü ortaya koyacak. Biz her şeye rağmen işimizi yapmaya, kentimize ve kent halkımıza hizmet etmeye, üstelik bu işten de haz duymaya keyifle devam edeceğiz