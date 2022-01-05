05 Oca 2022 - 22:06- Eğitim G: 05 Oca 2022 - 22:07

Düş Bahçesi İlkokulu’nda tanıtım günü heyecanı

Eğitimde kalitenin adresi Düş Bahçesi İlkokulu, 8 Ocak Cumartesi günü tanıtım programı yapacak

Düş Bahçesi İlkokulu’nda tanıtım günü heyecanı mask

Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Sokak No: 38/1 İzmit adresinde eğitim öğretim hayatına devam eden Düş Bahçesi Okulları’nda tanıtım günü programı yapılacak. İlimizde çocukları geleceğe hazırlayan Düş Bahçesi İlkokulu’nun tanıtım programı 8 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te okulun bahçesinde gerçekleştirilecek. Tanıtım programına öğretmenler, öğrenciler ve veliler davet edildi. Okulun tanıtım günü videosu da sosyal medyada paylaşıldı.
# Sokak, eğitim

05 Oca 2022 - 22:06 - Eğitim

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Düş Bahçesi İlkokulu’nda tanıtım günü heyecanı mask
Düş Bahçesi İlkokulu’nda tanıtım günü heyecanı
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