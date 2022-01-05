Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Sokak No: 38/1 İzmit adresinde eğitim öğretim hayatına devam eden Düş Bahçesi Okulları’nda tanıtım günü programı yapılacak. İlimizde çocukları geleceğe hazırlayan Düş Bahçesi İlkokulu’nun tanıtım programı 8 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te okulun bahçesinde gerçekleştirilecek. Tanıtım programına öğretmenler, öğrenciler ve veliler davet edildi. Okulun tanıtım günü videosu da sosyal medyada paylaşıldı.
05 Oca 2022 - 22:06- Eğitim Güncelleme: 05 Oca 2022 - 22:07
Düş Bahçesi İlkokulu’nda tanıtım günü heyecanı
Eğitimde kalitenin adresi Düş Bahçesi İlkokulu, 8 Ocak Cumartesi günü tanıtım programı yapacak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.