Düş Bahçesi İlkokulu’nda tanıtım günü heyecanı

Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Sokak No: 38/1 İzmit adresinde eğitim öğretim hayatına devam eden Düş Bahçesi Okulları’nda tanıtım günü programı yapılacak. İlimizde çocukları geleceğe hazırlayan Düş Bahçesi İlkokulu’nun tanıtım programı 8 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te okulun bahçesinde gerçekleştirilecek. Tanıtım programına öğretmenler, öğrenciler ve veliler davet edildi. Okulun tanıtım günü videosu da sosyal medyada paylaşıldı.