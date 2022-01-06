Hentbolcüler Hergele’de      

Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu, kapılarını yine hentbolculara açıyor. Yıldız kızlarda bir, erkeklerde iki maç art arda oynanacak. Günün programı şöyle…
11:00 Kızlar 75. YIL-HALİSE TÜRKKAN
12:00 Erkek Ş.ÖMER ÖZ.- BİLGİLİ KÜLTÜR
14:00 Erkek H.TÜRKKAN-ÖZEL NADİDE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.