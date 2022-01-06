06 Oca 2022 - 15:17- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:19

Hentbolcüler Hergele’de      

Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu, kapılarını yine hentbolculara açıyor. Yıldız kızlarda bir, erkeklerde iki maç art arda oynanacak. Günün progra...
Hentbolcüler Hergele’de       mask

Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu, kapılarını yine hentbolculara açıyor. Yıldız kızlarda bir, erkeklerde iki maç art arda oynanacak. Günün programı şöyle…

11:00     Kızlar     75. YIL-HALİSE TÜRKKAN            

12:00     Erkek    Ş.ÖMER ÖZ.- BİLGİLİ KÜLTÜR   

14:00     Erkek    H.TÜRKKAN-ÖZEL NADİDE
# Kartepe

06 Oca 2022 - 15:17 - Spor

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