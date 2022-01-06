06 Oca 2022 - 15:18- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:19

Erkekler Derince kızlar İzmit’te

Kocaeli Genç Öğrenciler Okullar Arası Futsal Şampiyonası’nda elenen elenene. Bugün de kızlar ve erkeklerde dörder maç oynanacak. Derince’de erkekler,...
Erkekler Derince kızlar İzmit’te mask

Kocaeli Genç Öğrenciler Okullar Arası Futsal Şampiyonası’nda elenen elenene. Bugün de kızlar ve erkeklerde dörder maç oynanacak. Derince’de erkekler, İzmit Yahyakaptan’da kızlar parkeye çıkacak. Maçlar 10.00’da başlayacak ve art arda tek seans halinde oynanacak.

06 Oca 2022 - 15:18 - Spor

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