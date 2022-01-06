Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor, yarın dev maça çıkıyor. Fenerbahçe Safiport takımına konuk olacak ekibin maçı yarın Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak ve Tivibu’dan naklen yayınlanacak. Maç 16.30’da başlayacak.
06 Oca 2022 - 15:18- Spor Güncelleme: 06 Oca 2022 - 15:20
Periler dev maça hazır
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor, yarın dev maça çıkıyor. Fenerbahçe Safiport takımına konuk olacak eki...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.