06 Oca 2022 - 15:18- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:20

Periler dev maça hazır

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor, yarın dev maça çıkıyor. Fenerbahçe Safiport takımına konuk olacak eki...
Periler dev maça hazır mask

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcisi İzmit Belediyespor, yarın dev maça çıkıyor. Fenerbahçe Safiport takımına konuk olacak ekibin maçı yarın Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak ve Tivibu’dan naklen yayınlanacak. Maç 16.30’da başlayacak.

06 Oca 2022 - 15:18 - Spor

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Erkekler Derince kızlar İzmit’te mask
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Periler dev maça hazır mask
Periler dev maça hazır
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