Aksoy’lardan Hazer’e destek    

Kocaeli Amatör Spor Kulübü (KASKF) Kurucu Başkanı Muammer Hazer, ziyaretleir sürdürüyor. Haziranda aday olacak Hazer, 200’ü aşkın kulübü ziyaret etti. 800 ziyaret daha yapacak. İskender Aksoy “Bizleri ziyaret ederek onurlandırmıştır. Kendisi önümüzdeki seçimlerde aday olduğunu belirtti. Hem projelerini, hem de federasyonun kuruluşundan bugüne kadar geldiği süreci konuştuk. Tanıştığımıza memnun olduk. Çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyoruz. Amatör spor camiasına hayırlı olsun.” Dedi. Gölcük’teki ziyarette Irfan Ayazoğlu, Cabir Aksoy, İsmail Poyraz da hazır bulundu.