Kocaeli Amatör Spor Kulübü (KASKF) Kurucu Başkanı Muammer Hazer, ziyaretleir sürdürüyor. Haziranda aday olacak Hazer, 200’ü aşkın kulübü ziyaret etti. 800 ziyaret daha yapacak. İskender Aksoy “Bizleri ziyaret ederek onurlandırmıştır. Kendisi önümüzdeki seçimlerde aday olduğunu belirtti. Hem projelerini, hem de federasyonun kuruluşundan bugüne kadar geldiği süreci konuştuk. Tanıştığımıza memnun olduk. Çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyoruz. Amatör spor camiasına hayırlı olsun.” Dedi. Gölcük’teki ziyarette Irfan Ayazoğlu, Cabir Aksoy, İsmail Poyraz da hazır bulundu.
06 Oca 2022 - 15:20- Spor Güncelleme: 06 Oca 2022 - 15:21
Aksoy’lardan Hazer’e destek
Kocaeli Amatör Spor Kulübü (KASKF) Kurucu Başkanı Muammer Hazer, ziyaretleir sürdürüyor. Haziranda aday olacak Hazer, 200’ü aşkın kulübü ziyaret etti....
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.