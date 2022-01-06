Çorum’da gerçekleştirilen U-23 Türkiye Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcusu Yusuf Demir şampiyon oldu. Yönetim kurulu yazılı bir mesaj yayınlayarak “Minderde mücadele eden sporcumuz Yusuf Demir, 57 kiloda Türkiye şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve hocalarımızı tebrik ediyoruz.” dedi.
06 Oca 2022 - 15:20- Spor Güncelleme: 06 Oca 2022 - 15:21
Yusuf Demir Türkiye şampiyonu
Çorum’da gerçekleştirilen U-23 Türkiye Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcusu Yusuf Demir şampiyon oldu. Yöneti...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.