06 Oca 2022 - 15:20- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:21

Yusuf Demir Türkiye şampiyonu  

Çorum’da gerçekleştirilen U-23 Türkiye Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcusu Yusuf Demir şampiyon oldu. Yöneti...
Yusuf Demir Türkiye şampiyonu   mask

Çorum’da gerçekleştirilen U-23 Türkiye Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcusu Yusuf Demir şampiyon oldu. Yönetim kurulu yazılı bir mesaj yayınlayarak “Minderde mücadele eden sporcumuz Yusuf Demir, 57 kiloda Türkiye şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve hocalarımızı tebrik ediyoruz.” dedi.

06 Oca 2022 - 15:20 - Spor

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