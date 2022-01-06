Kocaman, motosiklet kulübünü ağırladı    

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’nde dereceye giren sporcuları misafir etti. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 2021 yılı içerisinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonu, Türkiye Motocross 3'üncülüğü, Türkiye Enduro 3'üncülüğü ve Türkiye Süper Moto 3'üncülüğü elde etti. Kocaman, "Gençlerimizin başarıları her zaman bizlerin gurur kaynağı olmuştur. Sezon boyunca farklı yarışlarda, farklı kategorilerde Türkiye Şampiyonlukları kazanan Kartepe Motosiklet Spor Kulübünü misafir ettik. Genç kardeşlerime ziyaretleri için teşekkür ederken, başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.