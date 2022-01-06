06 Oca 2022 - 15:20- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:21

Kocaman, motosiklet kulübünü ağırladı    

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’nde dereceye giren sporcuları misafir etti. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 2...
Kocaman, motosiklet kulübünü ağırladı     mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’nde dereceye giren sporcuları misafir etti. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 2021 yılı içerisinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonu, Türkiye Motocross 3'üncülüğü, Türkiye Enduro 3'üncülüğü ve Türkiye Süper Moto 3'üncülüğü elde etti. Kocaman, "Gençlerimizin başarıları her zaman bizlerin gurur kaynağı olmuştur. Sezon boyunca farklı yarışlarda, farklı kategorilerde Türkiye Şampiyonlukları kazanan Kartepe Motosiklet Spor Kulübünü misafir ettik. Genç kardeşlerime ziyaretleri için teşekkür ederken, başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.
# Kartepe

06 Oca 2022 - 15:20 - Spor

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