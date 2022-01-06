06 Oca 2022 - 15:21- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:22

Futsal milli takım kadrosu açıklandı  

Futsal U19 Milli Takımı’nın 14 Ocak 2022 tarihine kadar Kocaeli’de gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'n...
Futsal milli takım kadrosu açıklandı   mask

Futsal U19 Milli Takımı’nın 14 Ocak 2022 tarihine kadar Kocaeli’de gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Futsal U-19 Milli Takımı’nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kaleciler: Emre Deniz, Emir Kağan Kadalı, Can Türk, Görkem Yiğit Bayram… Savunma: Muhammed Fatih Ardıç, Mehmet Yiğit, Koraycan Akbaş, Abdülkadir Gül, Muhammed Yusuf Aygün… Kanat: Talha Can Vardar, Mustafa Gürkan Varlık, Alperen Karaca, Oğuz Kaan Ünal, Hasan Baran Uçkan, Abdülkadir Çelik, Arda Kaan Yıldız, Kaan Korkmaz, Melih Kaan Özkul, Göktan Işılak… Forvet: Muhammed Atunay, Okan Yiğit Üstünel, Güney Yılmaz…

06 Oca 2022 - 15:21 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.564.694 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Aksoy’lardan Hazer’e destek     mask
Aksoy’lardan Hazer’e destek    
Yusuf Demir Türkiye şampiyonu   mask
Yusuf Demir Türkiye şampiyonu  
Kocaman, motosiklet kulübünü ağırladı     mask
Kocaman, motosiklet kulübünü ağırladı    
Erkekler Derince kızlar İzmit’te mask
Erkekler Derince kızlar İzmit’te
Periler dev maça hazır mask
Periler dev maça hazır
Emektar Nazlıgül’e anlamlı ziyaret       mask
Emektar Nazlıgül’e anlamlı ziyaret      
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL