Futsal milli takım kadrosu açıklandı  

Futsal U19 Milli Takımı’nın 14 Ocak 2022 tarihine kadar Kocaeli’de gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Futsal U-19 Milli Takımı’nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kaleciler: Emre Deniz, Emir Kağan Kadalı, Can Türk, Görkem Yiğit Bayram… Savunma: Muhammed Fatih Ardıç, Mehmet Yiğit, Koraycan Akbaş, Abdülkadir Gül, Muhammed Yusuf Aygün… Kanat: Talha Can Vardar, Mustafa Gürkan Varlık, Alperen Karaca, Oğuz Kaan Ünal, Hasan Baran Uçkan, Abdülkadir Çelik, Arda Kaan Yıldız, Kaan Korkmaz, Melih Kaan Özkul, Göktan Işılak… Forvet: Muhammed Atunay, Okan Yiğit Üstünel, Güney Yılmaz…