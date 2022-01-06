2 yıllık hasret sona eriyor 2.Amatör de futbola dönüyor

Dile kolay 2 yıl. Bir başka deyişle 24 aydır futboldan uzak kalan 12.Amatör küme takımları da futbolla buluşmaya hazırlanıyor. Süper amatör ve 1.Küme maçları sonrasında yeni yılla birlikte 2.Küme Amatör takımları da lig maçlarına başlayacak. 1985’te kurulan ve ilk adı MAP Hoytag olan MAP Kavaklı Spor Kulübü de iki yıllık ayrılıktan sonra, 2.Amatör Küme Futbol Ligi öncesi tesislerinde hazırlıklara başladı. Kırmızı Yeşilli ekibin yönetimi, ilk idmanda bir araya gelerek toplantı yaptı ve stratejisini belirledi. Yönetim, yeni sezonu “1.Küme’ye yükseliş sezonu” ilan ederken, transfer ve teknik heyet konusunda da kolları sıvadı.
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN !..
Bu arada kulübün kurucularından Recep Üstüntaş, iki gün önce yaşamını yitirmişti. Amatör liglere yaklaşık 35 yıl hizmet ettikten sonra yaşama veda eden Üstüntaş da, yönetici kardeşleri tarafından bir kez daha anıldı. MAP Kavaklı, bu sezonun şampiyonluğunu Üstüntaş’ın anısına armağan etme kararı aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.