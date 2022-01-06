06 Oca 2022 - 15:27- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:29

2 yıllık hasret sona eriyor 2.Amatör de futbola dönüyor

2.Amatör Küme takımları iki yıllık özleme son veriyor. Lig önümüzdeki ay başlıyor. Ligin en eski takımlarından MAP Kavaklıspor, yeni sezona sıkı hazırlanıyor

2 yıllık hasret sona eriyor 2.Amatör de futbola dönüyor mask
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Dile kolay 2 yıl. Bir başka deyişle 24 aydır futboldan uzak kalan 12.Amatör küme takımları da futbolla buluşmaya hazırlanıyor. Süper amatör ve 1.Küme maçları sonrasında yeni yılla birlikte 2.Küme Amatör takımları da lig maçlarına başlayacak. 1985’te kurulan ve ilk adı MAP Hoytag olan MAP Kavaklı Spor Kulübü de iki yıllık ayrılıktan sonra, 2.Amatör Küme Futbol Ligi öncesi tesislerinde hazırlıklara başladı. Kırmızı Yeşilli ekibin yönetimi, ilk idmanda bir araya gelerek toplantı yaptı ve stratejisini belirledi. Yönetim, yeni sezonu “1.Küme’ye yükseliş sezonu” ilan ederken, transfer ve teknik heyet konusunda da kolları sıvadı.

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN !..              

Bu arada kulübün kurucularından Recep Üstüntaş, iki gün önce yaşamını yitirmişti. Amatör liglere yaklaşık 35 yıl hizmet ettikten sonra yaşama veda eden Üstüntaş da, yönetici kardeşleri tarafından bir kez daha anıldı. MAP Kavaklı, bu sezonun şampiyonluğunu Üstüntaş’ın anısına armağan etme kararı aldı.

06 Oca 2022 - 15:27 - Spor

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