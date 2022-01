‘Spor ailesiyle tam bir uyum içerisindeyiz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçemizin iki önemli spor kulübü Esenspor ve Yeniyalı Barbaros Spor’un antrenmanlarını ziyaret etti. Esentepe Stadı’nda hazırlıklarını sürdüren iki kulübün antrenmanını ziyaret eden Söğüt’e, başkan yardımcısı Faruk Denli ve Osman Yurt, meclis üyeleri Kadir Alçık ve Doğan Orak, ile Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Yıldırım da eşlik etti.

‘HER ZAMAN YANINIZDAYIZ’

“Sporda gelişmenin ilk adımı amatör spor takımlarıdır” diyen Söğüt, “Bizler de bu doğrultuda her yıl amatör spor kulüplerimize desteklerimizi sunuyoruz. Altyapıdan başlayarak sporun ve sporcunun her branşına destek veren, katkı sunan anlayıştan vazgeçmeyerek spor kenti Körfez’de her zaman kulüplerimizin yanında olacağız.” Şeklinde konuştu.

İKİ TAKIMA ZİYARET

Esentepe Stadı’nda gerçekleştirilen ziyarette ilk olarak Yeniyalı Barbaros Spor’un antrenmanını ziyaret eden Söğüt, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya geldi, takım hakkında bilgi aldı. Daha sonra da aynı sahada antrenman yapan Esensporlu sporcularla bir araya gelen Söğüt, iki takıma da başarılar diledi ve tatlı ikramında bulundu.