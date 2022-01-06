Kaymakam Altuğ Çağlar Arslanbey’i bağrına bastı

Topal ziyarette, Kaymakam Çağlar’a “yenilenme içerisindeyiz. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ediyoruz. Projelerimiz var. Heyecanlıyız. Sizlerden de destek bekliyoruz.” Dedi. Kaymakam çağlar ise “Bu ziyaretten memnunluk duydum. İlçemizin tüm takımlarına desteklerimizi sürdürüyoruz. Okullara verdiğimiz önem kadar spor kulüplerimize de önem veriyoruz. Oraları da önemli eğitim yuvalarıdır.” Dedi.