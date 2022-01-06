06 Oca 2022 - 15:30- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:31

Kaymakam Altuğ Çağlar Arslanbey’i bağrına bastı

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Arslanbey Gençler Birliği’nin yeni bakanı Fatih Topal ve yönetimini ağırladı. Çağlar, her zaman spora ve sporcuya destek olduklarını dile getirirken. Gençlerin sporla yarınlara sağlıklı hazırlanacağını belirtti.

Kaymakam Altuğ Çağlar Arslanbey’i bağrına bastı mask

Topal ziyarette, Kaymakam Çağlar’a “yenilenme içerisindeyiz. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ediyoruz. Projelerimiz var. Heyecanlıyız. Sizlerden de destek bekliyoruz.” Dedi. Kaymakam çağlar ise “Bu ziyaretten memnunluk duydum. İlçemizin tüm takımlarına desteklerimizi sürdürüyoruz. Okullara verdiğimiz önem kadar spor kulüplerimize de önem veriyoruz. Oraları da önemli eğitim yuvalarıdır.” Dedi.
# eğitim

06 Oca 2022 - 15:30 - Spor

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