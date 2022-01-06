Kocaeli Amatör Elit U18 Futbol Ligi’nde mücadeleye hazırlanan genç Yenidoğan Serdarspor’dan çağrı var. Kulüp başkanı Abdülkadir Bayraktutar ve takımın sporcuları “Tüm sporseverleri davet ediyoruz… Yenidoğan Serdar - Kandıra Gençlerbirliği. Tarih: 8.01.2022 Cumartesi... Saat: 15.00… Yer: Mehmet Ali Kağıtçı Stadyumu. Yeni sezonda tüm antrenör ve sporculara başarılar diliyoruz.” Diyerek nostaljik bir paylaşımda bulundu.
06 Oca 2022 - 15:30- Spor Güncelleme: 06 Oca 2022 - 15:31
Haydi Yenidoğan doğru maça !
Kocaeli Amatör Elit U18 Futbol Ligi’nde mücadeleye hazırlanan genç Yenidoğan Serdarspor’dan çağrı var. Kulüp başkanı Abdülkadir Bayraktutar ve takımın...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.