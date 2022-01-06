Haydi Yenidoğan doğru maça !

Kocaeli Amatör Elit U18 Futbol Ligi’nde mücadeleye hazırlanan genç Yenidoğan Serdarspor’dan çağrı var. Kulüp başkanı Abdülkadir Bayraktutar ve takımın sporcuları “Tüm sporseverleri davet ediyoruz… Yenidoğan Serdar - Kandıra Gençlerbirliği. Tarih: 8.01.2022 Cumartesi... Saat: 15.00… Yer: Mehmet Ali Kağıtçı Stadyumu. Yeni sezonda tüm antrenör ve sporculara başarılar diliyoruz.” Diyerek nostaljik bir paylaşımda bulundu.