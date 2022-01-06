U-18 Futbol ligi de başlıyor. 2 yıllık aradan sonra futbola hasret kalan genç amatörler sahalara iniyor. Pandemi nedeniyle futboldan uzak kalan gençler, Klasman Ligi’ne bugün iki maçla başlıyor. Tavşancıl’da Tavşancılspor ile Gebze Yavuzselim Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda U18 Klasman F Grubu maçına çıkacak. Aynı grupta yer alan 41 Karadeniz Sportif Faaliyetler ile Gebze Balkanspor, Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda kapışacak. Her iki maç da, hafta içi mesaisi olduğu için 19.15’te başlayacak. Diğer maçlar yarın ve pazar günü oynanacak.
06 Oca 2022 - 15:30- Spor Güncelleme: 06 Oca 2022 - 15:32
U-18’de bugün start alıyor
U-18 Futbol ligi de başlıyor. 2 yıllık aradan sonra futbola hasret kalan genç amatörler sahalara iniyor. Pandemi nedeniyle futboldan uzak kalan gençle...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.