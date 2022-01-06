06 Oca 2022 - 15:30- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:32

U-18’de bugün start alıyor

U-18 Futbol ligi de başlıyor. 2 yıllık aradan sonra futbola hasret kalan genç amatörler sahalara iniyor. Pandemi nedeniyle futboldan uzak kalan gençle...
U-18’de bugün start alıyor mask

U-18 Futbol ligi de başlıyor. 2 yıllık aradan sonra futbola hasret kalan genç amatörler sahalara iniyor. Pandemi nedeniyle futboldan uzak kalan gençler, Klasman Ligi’ne bugün iki maçla başlıyor. Tavşancıl’da Tavşancılspor ile Gebze Yavuzselim Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda U18 Klasman F Grubu maçına çıkacak. Aynı grupta yer alan 41 Karadeniz Sportif Faaliyetler ile Gebze Balkanspor, Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda kapışacak. Her iki maç da, hafta içi mesaisi olduğu için 19.15’te başlayacak. Diğer maçlar yarın ve pazar günü oynanacak.

06 Oca 2022 - 15:30 - Spor

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