06 Oca 2022 - 15:31- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:32

İyi ki doğdun İsa Nalbant !

Kocaelispor’un genç, başarılı ve bir o kadar efendi futbolcusu İsa Nalbant için Başiskele Hodri Meydan Grubu doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Eng...
İyi ki doğdun İsa Nalbant ! mask

Kocaelispor’un genç, başarılı ve bir o kadar efendi futbolcusu İsa Nalbant için Başiskele Hodri Meydan Grubu doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. Engin Sönmez öncülüğündeki grup, sahaya pasta getirdi ve takım arkadaşları, teknik kadro ile personel, genç santrforun yeni yaşını birlikte kutladı. Benhur Keser ise avuçladığı pastayı İsa’nın yüzüne yapıştırdı. Belediye Derincespor ve Vanspor’un direkt istediği İsa da kendisi için yapılan jestten ötürü Başiskele Hodri Meydan grubuna ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
# Kocaelispor, Başiskele

06 Oca 2022 - 15:31 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.564.694 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İyi ki doğdun İsa Nalbant ! mask
İyi ki doğdun İsa Nalbant !
Kaymakam Altuğ Çağlar Arslanbey’i bağrına bastı mask
Kaymakam Altuğ Çağlar Arslanbey’i bağrına bastı
Haydi Yenidoğan doğru maça ! mask
Haydi Yenidoğan doğru maça !
U-18’de bugün start alıyor mask
U-18’de bugün start alıyor
‘Spor ailesiyle tam bir uyum içerisindeyiz” mask
‘Spor ailesiyle tam bir uyum içerisindeyiz”
2 yıllık hasret sona eriyor 2.Amatör de futbola dönüyor mask
2 yıllık hasret sona eriyor 2.Amatör de futbola dönüyor
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL