Türkiye’de Kağıtspor’un adı hep zirvede

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 yılının son turnuvası ve 2022 yılının ilk turnuvasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un sporcuları, kürsünün en üst basamağında yer aldı. 16-19 Aralık tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenen Büyükler Serbest Güreş Türkiye şampiyonasında mücadele eden başarılı sporculardan Hamza Özkaradeniz, 125 kilogramda Avrupa ve Dünya arenalarında Ay Yıldızlı forma ile mücadele eden başarılı rakiplerini yenerek kürsünün 3. basamağına kadar çıktı.

U23 SERBEST GÜREŞTE KAĞITSPOR 5. OLDU

Türkiye Güreş Federasyonu 2022 yılı takviminde yer alan ilk şampiyona olan Türkiye U23 Serbest Güreş şampiyonasını da Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı pehlivanları altın madalyalarla tamamladı. 126 kulüpten 496 sporcunun katıldığı şampiyonada takım, 50 puanla 5. sırada yer ald