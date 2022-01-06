Kocaelispor’un orta saha oyuncularından Yiğitali Bayrak, Ümraniye deplasmanına 3 puan için gideceklerini ifade etti. Yarıne lider Ümraniyesporile karşılaşacak olan Kocaelispor’da Yiğitali Bayrak “Ümraniyespor maçına iyi hazırlanıyoruz. Sezonun ilk yarısında kaybettiğimiz puanları ikinci yarıda telafi etmek istiyoruz. İnşallah Ümraniye maçını kazanıp yeni beyaz bir sayfa açarak hedefimize ulaşırız. İlk maçta kötü olmamamıza rağmen basit goller yedik. Anlamsız puanlar kaybetmeseydik, kafa kafaya olacaktık. Kocaelispor’a yakışır bir oyun oynayacağız. İstanbul’a galibiyet için gidiyoruz, hedefimiz 3 puan.” Dedi.
06 Oca 2022 - 15:33- Spor Güncelleme: 06 Oca 2022 - 15:34
Ümraniye’ye 3’e gidiyoruz
Kocaelispor’un orta saha oyuncularından Yiğitali Bayrak, Ümraniye deplasmanına 3 puan için gideceklerini ifade etti. Yarıne lider Ümraniyesporile kar...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.