Ümraniye’ye 3’e gidiyoruz

Kocaelispor’un orta saha oyuncularından Yiğitali Bayrak, Ümraniye deplasmanına 3 puan için gideceklerini ifade etti. Yarıne lider Ümraniyesporile karşılaşacak olan Kocaelispor’da Yiğitali Bayrak “Ümraniyespor maçına iyi hazırlanıyoruz. Sezonun ilk yarısında kaybettiğimiz puanları ikinci yarıda telafi etmek istiyoruz. İnşallah Ümraniye maçını kazanıp yeni beyaz bir sayfa açarak hedefimize ulaşırız. İlk maçta kötü olmamamıza rağmen basit goller yedik. Anlamsız puanlar kaybetmeseydik, kafa kafaya olacaktık. Kocaelispor’a yakışır bir oyun oynayacağız. İstanbul’a galibiyet için gidiyoruz, hedefimiz 3 puan.” Dedi.