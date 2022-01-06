06 Oca 2022 - 15:34- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:35

‘7 aydır futbol oynamamıştım’

Dino, “ Kocaelispor’a gelmeden önce 7 aydır sahalardan uzaktım. Tabii ki profesyonel olarak kendi antrenmanlarınızı yapıyorsunuz ama maç kondisyonu ço...
‘7 aydır futbol oynamamıştım’ mask

Dino, “ Kocaelispor’a gelmeden önce 7 aydır sahalardan uzaktım. Tabii ki profesyonel olarak kendi antrenmanlarınızı yapıyorsunuz ama maç kondisyonu çok farklı bir durumdur. Bir de vücuttaki kas hafızası da zamanla unutulduğu için, toparlanmak adına belli bir zaman geçmesi beklenir. Ümraniye, Ankaragücü ve Samsun maçlarından sonra performansım pekiyi değildi. Daha sonra ailemi görmeye gittim. Türkiye’ye geri döndükten sonra farklı bir Dino ortaya çıktı, goller atmaya başladım. Çünkü aile benim için her şey demektir.” Dedi.
# Kocaelispor

06 Oca 2022 - 15:34 - Spor

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