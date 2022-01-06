Dino, “ Kocaelispor’a gelmeden önce 7 aydır sahalardan uzaktım. Tabii ki profesyonel olarak kendi antrenmanlarınızı yapıyorsunuz ama maç kondisyonu çok farklı bir durumdur. Bir de vücuttaki kas hafızası da zamanla unutulduğu için, toparlanmak adına belli bir zaman geçmesi beklenir. Ümraniye, Ankaragücü ve Samsun maçlarından sonra performansım pekiyi değildi. Daha sonra ailemi görmeye gittim. Türkiye’ye geri döndükten sonra farklı bir Dino ortaya çıktı, goller atmaya başladım. Çünkü aile benim için her şey demektir.” Dedi.
06 Oca 2022 - 15:34- Spor Güncelleme: 06 Oca 2022 - 15:35
‘7 aydır futbol oynamamıştım’
Dino, “ Kocaelispor’a gelmeden önce 7 aydır sahalardan uzaktım. Tabii ki profesyonel olarak kendi antrenmanlarınızı yapıyorsunuz ama maç kondisyonu ço...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.