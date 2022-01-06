06 Oca 2022 - 15:35- Spor G: 06 Oca 2022 - 15:36

Özgüvenimizi kazanmalıyız

Golcü usta oyuncu “Taraftarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de onları seviyorum. Taraftarımıza mesajım şu olabilir. Geri geldim ve takıma li...
Özgüvenimizi kazanmalıyız mask

Golcü usta oyuncu “Taraftarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de onları seviyorum. Taraftarımıza mesajım şu olabilir. Geri geldim ve takıma liderlik yapmaya devam edeceğim. Tekrardan özgüven kazanıp, arkadaşlarımızı da motive etmemiz gerekiyor. Ben o yüzden buradayım bu nedenle de geri döndüm.” Dedi.

06 Oca 2022 - 15:35 - Spor

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