Golcü usta oyuncu “Taraftarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de onları seviyorum. Taraftarımıza mesajım şu olabilir. Geri geldim ve takıma liderlik yapmaya devam edeceğim. Tekrardan özgüven kazanıp, arkadaşlarımızı da motive etmemiz gerekiyor. Ben o yüzden buradayım bu nedenle de geri döndüm.” Dedi.
06 Oca 2022 - 15:35- Spor Güncelleme: 06 Oca 2022 - 15:36
Özgüvenimizi kazanmalıyız
Golcü usta oyuncu “Taraftarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben de onları seviyorum. Taraftarımıza mesajım şu olabilir. Geri geldim ve takıma li...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.