Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

Yangın, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.M. 41 GB 618 plakalı Citroen marka otomobili ile hareket edeceği esnada aracın motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden E.M., aracından inerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü ile yangını kısa sürede söndürdü. Tedbir amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta kontrollerde bulunarak olay yerinden ayrıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yangın, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.M. 41 GB 618 plakalı Citroen marka otomobili ile hareket edeceği esnada aracın motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden E.M., aracından inerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü ile yangını kısa sürede söndürdü. Tedbir amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta kontrollerde bulunarak olay yerinden ayrıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.