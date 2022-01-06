Bıyık: ‘Gençlerin yol arkadaşıyız’

“Öğrenci dostu belediye” uygulamalarıyla gençlerin her fırsatta yanında olan Darıca Belediyesi, bu yıl da üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor. Her yıl gençlerin yoğun ilgi gösterdiği üniversite hazırlık kursları, öğrencilerin gelecek hayallerine kavuşmalarında en önemli destekçisi oluyor. Bu yıl yaklaşık 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı Üniversite Hazırlık kurslarında dersler devam ediyor. Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki dersler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.
BIYIK: “GENÇLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da üniversite hazırlık kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi. Gençlerin her zaman en büyük destekçisi olacaklarını vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Üniversite sınavları bir gencin eğitim hayatının en önemli dönüm noktalarından biridir. İyi bir geleceğe sahip olmanın yolu iyi bir üniversite eğitimi almaktan geçer. Bizler de Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin en yakın yol arkadaşı olmak için her zaman destek veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 126 gencimizi üniversiteli yaptık. Onların geleceği bizim için çok önemli. Eğitime verdiğimiz destek daima sürecek. İnanıyorum ki, başarı katlanarak devam edecek. Sınavlara hazırlanan tüm kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.