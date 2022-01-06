Kılıçdaroğlu: Daha büyük zamlar gelecek, vatandaş daha büyük sıkıntılar yaşayacak

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Kocaeli Sanayici İşadamları Derneği’nin daveti üzerine Başiskele’de bulunan Wellborn Luxury Hotel’de iş insanlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Kocaeli Milletvekili ve PM Üyesi Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet il yöneticileri, CHP eski İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve çok sayıda iş insanı katılım sağladı.

“KOCAELİ, TÜRKİYE’NİN EN HIZLI GELİŞEN SANAYİ KENTİ”

Açılış konuşmasını yapan KOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya, “Bizleri Ankara’da ağırlayan ve iade-i ziyarette bulunarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kocaeli’nin mevcut durumunu birlikte değerlendirererek geleceğin Kocaeli’sini birlikte inşa edebileceğimizi düşünüyoruz. Kocaeli, tarih boyunca bereketli topraklarında yaptığı tarım ve denizcilik ile tüm insanlığın ilgi gösterdiği bir coğrafyadır. Sanayileşme adımları ile birlikte Kocaeli, Türkiye’nin en hızlı gelişen sanayi yeri olmuştur. Bugün ise önemli bir üretim ve lojistik konum durumundadır. 310 yabancı sermaye olmak üzere 3 bin tesis istihdam etmektedir” dedi.

“KOSİAD OLARAK BU KENTTE SORUMLU GÖRÜYORUZ”

Kaya, sözlerinin devamında, “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun 79 tanesi Kocaeli’de faaliyet göstermektedir. Son 10 yıldaki istatistiki verilere göre otomotiv, kimya ve metal sanayi önde gelmektedir. Kocaeli, 70 ilin vergi toplamından daha fazla vergi ödemektedir. KOSİAD olarak yaşayan ve yaşatan kent Kocaeli’nin tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkan, Kocaeli için geleceği kazanacak bir vizyon olarak görüyoruz. KOSİAD yönetimi olarak kendimizi bu kentte sorumlu görüyoruz. Bizlere ayırdığınız zamanı ve paylaşımlar ile elde edeceğimiz çıkarımları önemsiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“SİZLERLE BİR ARADAYIZ”

Kaya’nın ardından konuşan CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Ülkemizi saran büyük ekonomi buhrandan etkilenmeyen tek yer saray. Halkımız, her buluşmada artık korkusuzca dile getiriyor. Bugün İzmit Perşembe Pazarı’nda esnafımızı ve vatandaşımızı dinledik, broşürlerimizi dağıttık. Şimdi de iş insanlarımızın taleplerini dinlemek için sizlerle bir aradayız” dedi.

“OTOBÜSE BİNERKEN SİZ SİYASETLE TANIŞIYORSUNUZ”

Yıldızlı’nın ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kocaeli’nin eski yaşamımda yeri var. Kocaeli’nin nasıl büyüdüğünü, geliştiğini bilirim. Gönül isterdi ki bütün siyasi parti liderleri bir araya gelip herhangi bir televizyonda oturup uygarca tartışabilelim. Kutuplaşmayı bir kenara bırakıp her sorunu tartışabilelim. Dünya ilerledikçe biz siyaset açısından geriye gittik. Bu tartışmalar artık olmuyor. Vatandaş, ‘keşke bir araya gelip tartışsalar, biz de izleyebilsek’ derler. Bazen biz siyasetle ilgilenmiyoruz diye cümleler de kurulur. Siyaset bizim hayatımızda. Otobüse binerken siz siyasetle tanışıyorsunuz. Otobüs paralarını belirleyen siyaset. Vergi konusunda Kocaeli’nin potansiyelini zaten biliyoruz. Türkiye’de sağlıklı bir zincir oluşturulacaksa Tekirdağ’dan başlayarak Sakarya’ya kadar bu coğrafyanın tek başına ele alınıp değerlendirilmesi lazım. Verginin ödenmesi kadar vergiyi kullananın da size hesap vermesi gerekir. Hesap verecek olan kurumlar siyaset kurumudur” dedi.

“ŞU AN BAHARIMIZI YAŞIYORUZ”

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Benim vergim nereye harcandı sorusunu genelde sormayız. Bu sorunun sorulmadığı yerde demokrasi gelişmez. Demokrasinin çıkış kaynağı bu cümlede yatar ancak bizim ülkemizde yeteri kadar sorulmaz. Bugün Türkiye’nin izlemesi gereken stratejiyi anlatmak isterim. Sorun var mı? Var. Evet, daha büyük sorunlarla karışılacağız. Daha büyük zamlar gelecek. Vatandaş, daha büyük sıkıntılarla karşılayacak. Vatandaş açısından şu an baharımızı yaşıyoruz. Çünkü üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında çok büyük bir açık var. O da hala tam fiyatlara yansımadı. İzlememiz gereken bizim belirlediğimiz strateji var. 4 ayaklı. Birincisi can ve mal güvenliğidir. Demokrasi gelişmemişse, medya bağımsız değilse, insanlar, savcılar bağımsız değilse o ülke büyümez. Yapılması gereken önce demokratik standartlarımızı Avrupa Birliği standartlarına çıkarmamız.

“NASIL DEVLETTE PLANLAMA OLMAZ VE KAPATILIR?”

Katma değeri yüksek bir ürün üretiyorsanız dünyada söz sahibi olursunuz. Ülkenin üniversitesi bilgi üretmezse sanayi de üretemez. Üniversiteler bilgiyi düşünce özgürlüğü ortamında üretir. Bizim üniversitelerimiz bilgi üreten durumda mı? Bunu bizim sanayicilerimizin de sorgulaması lazım. Bugün, genç kuşaklar geleceklerini Türkiye’de değil yabancı ülkelerde arıyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Üçüncü ayakta sosyal devlet dediğimiz bir kavram var. Güçlü bir sosyal devlet üretemezseniz, herkesin karnının doyabildiği bir sosyal devlet üretmek zorundasınız. Herkesten vergi alıyorsunuz. Nasıl olurda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde planlama olmaz ve kapatılır? Ama kimsenin sorduğu yok. sürdürülebilirlik dördüncüsü. Biz değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Sürdürebilirliğin ayağı da liyakattir.

“CHP’Yİ ELEŞTİRİN”

Önümüzde seçimler olacak mı diye soracaksınız. Her birini samimi olarak yanıtlayacağım. Bu toplantı benim için çok değerli çünkü birbirimizi daha iyi tanımak zorundayız. Ülkenin iyi gitmediğini, iyi yönetmediğini ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Bu dar boğazdan nasıl çıkacak? Samimi cevap vereceğim. CHP’yi eleştirin."