07 Oca 2022 - 14:25- Spor G: 07 Oca 2022 - 14:27

U-19’ların maçı yarın

Grubunda Altınorduspor’un ardından ikinci sırada yer alan Kocaelispor Elit U-19 takımı yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç planlamasına göre A t...
U-19’ların maçı yarın mask

Grubunda Altınorduspor’un ardından ikinci sırada yer alan Kocaelispor Elit U-19 takımı yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç planlamasına göre A takım ve Elit U-19 takımları karşılaşmalarını aynı gün oynuyor. Ümraniyespor’un A takımı ile U-19 takımı maçlarını aynı sahada yapması bazı maçları bir sonraki güne kaydırıyor. TFF daha önceden 19’ların maç saatini 12.00 olarak duyurmuştu. 13.30’da başlayacak olan Ümraniyespor – Kocaelispor A takım maçı ile gençlerin maçı ile çakışacağı için 19’ların mücadelesinin bir gün sonra oynanması kararlaştırıldı.
# Kocaelispor

07 Oca 2022 - 14:25 - Spor

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