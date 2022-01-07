U-19’ların maçı yarın

Grubunda Altınorduspor’un ardından ikinci sırada yer alan Kocaelispor Elit U-19 takımı yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç planlamasına göre A takım ve Elit U-19 takımları karşılaşmalarını aynı gün oynuyor. Ümraniyespor’un A takımı ile U-19 takımı maçlarını aynı sahada yapması bazı maçları bir sonraki güne kaydırıyor. TFF daha önceden 19’ların maç saatini 12.00 olarak duyurmuştu. 13.30’da başlayacak olan Ümraniyespor – Kocaelispor A takım maçı ile gençlerin maçı ile çakışacağı için 19’ların mücadelesinin bir gün sonra oynanması kararlaştırıldı.