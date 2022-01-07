Grubunda Altınorduspor’un ardından ikinci sırada yer alan Kocaelispor Elit U-19 takımı yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç planlamasına göre A takım ve Elit U-19 takımları karşılaşmalarını aynı gün oynuyor. Ümraniyespor’un A takımı ile U-19 takımı maçlarını aynı sahada yapması bazı maçları bir sonraki güne kaydırıyor. TFF daha önceden 19’ların maç saatini 12.00 olarak duyurmuştu. 13.30’da başlayacak olan Ümraniyespor – Kocaelispor A takım maçı ile gençlerin maçı ile çakışacağı için 19’ların mücadelesinin bir gün sonra oynanması kararlaştırıldı.
07 Oca 2022 - 14:25- Spor Güncelleme: 07 Oca 2022 - 14:27
U-19’ların maçı yarın
Grubunda Altınorduspor’un ardından ikinci sırada yer alan Kocaelispor Elit U-19 takımı yarın Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç planlamasına göre A t...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.