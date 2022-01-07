3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını Nazilli Belediyespor ile oynayacaktı. Ancak Nazilli ekibindeki hasta futbolcuların çokluğu nedeni ile maç iptal edildi. Günü antrenman yaparak geçen sarı lacivertliler dün kampını bitirdi. Teknik Direktör Murat Parlak takıma 2 gün izin verdi. Derince temsilcisinde 16 Ocak’taki Edirnespor maçının hazırlıkları 10 Ocak’ta tesislerde yapılacak olan antrenmanla başlayacak.
07 Oca 2022 - 14:26- Spor Güncelleme: 07 Oca 2022 - 14:27
Derince maç oynamadan kampını bitirdi
3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını Nazilli Belediyespor ile oynayacaktı. Ancak Nazilli ek...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.