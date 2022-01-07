Derince maç oynamadan kampını bitirdi

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını Nazilli Belediyespor ile oynayacaktı. Ancak Nazilli ekibindeki hasta futbolcuların çokluğu nedeni ile maç iptal edildi. Günü antrenman yaparak geçen sarı lacivertliler dün kampını bitirdi. Teknik Direktör Murat Parlak takıma 2 gün izin verdi. Derince temsilcisinde 16 Ocak’taki Edirnespor maçının hazırlıkları 10 Ocak’ta tesislerde yapılacak olan antrenmanla başlayacak.