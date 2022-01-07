Sen lidersen biz de KÖRFEZ’İZ!  

Kocaelispor ikinci yarının ilk maçına yarın çıkıyor. Ümraniyespor ile zorlu bir maç yapacak olan yeşil siyahlılar lider rakibini devirmek için ter dökecek. Ümraniye Belediye Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak ve mücadeleyi Trabzon’dan Üst Klasman Hakemi Yasin Kol yönetecek. TRT Spor ve BeIN Sports MAX 1’den canlı yayınlanacak olan maç saatinde yağış bekleniyor ve sıcaklık ise 13 derece olacak.

SAHASINDA SADECE BOLU’YA YENİLDİLER

Ümraniyespor sezonun ilk yarısında çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. 39 puanla lider konumda bulunan kırmızı beyazlılar 34 golle ligin en çok gol atan takımı, 15 golle de ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak dikkat çekiyor. Recep Uçar’ın çalıştırdığı takım sahasındaki 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. İç sahada 17 gol atan İstanbul ekibi kalesinden 7 top çıkardı.

DEPLASMANDA YOKUZ

Kocaelispor ise sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 de yenilgi aldı. 24 puanla 11. sırada bulunan yeşil siyahlılar 19 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü. Deplasman karnesi iç açıcı olmayan Kocaelispor 8 dış saha maçında sadece 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı. Dış sahada 5 gol atan yeşil siyahlılar 11 gol yedi.

BEKLENEN 11

Hafta arasında ülkesinden dönen ve antrenmanlara başlayan Dino’nun kafilede yer alması, Cisse ve uzun süre sahalardan uzak alan Musa Nizam’ın 11’de olacağı düşünülüyor. Semih ise kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Yeşil siyahlıların bugünkü maça Korcan ya da İsmet, Cisse, Atila, Musa Nizam, Diogo, Mandjeck, Omolo, Benhur, Pereira, Yiğitali ve Diop 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Dar bir kadro ile İstanbul’a gidecek olan ekipte gençlerin de kulübede olması bekleniyor.

KARTAL KAYRA, DEL VALLE VE CAMARA

Son 7 maçta 1 kez kazanabilen Kocaelispor’da Dino’nun 9 golü bulunuyor, Benhur 4, Diop da 3 gol attı. Takım oyununun en güzel örneklerinden birisine sahip olan ve son 4 maçını kazanan Ümraniyespor’da ise lig ve kupa maçlarında tam 16 farklı isim fileleri havalandırmayı başardı. Takımda Del Valle 6, Camara 5, Onur Ayık 4, Napoleoni, Yacine Bammou, Oğuz Gürbulak ve Ali Öztürk de 3’er gol attı. Duran top ustası, İzmitli Kartal Kayra Yılmaz ise 1 gol attı, 3 de asist yaptı.

ÜMRANİYESPOR – KOCAELİSPOR

STAT: Ümraniye Belediye

HAKEMLER: Yasin Kol, Murat Şener, Murat Temel

SAAT: 13.30

HAVA: 13 derece – kapalı

YAYINLAR: TRT Spor – BeIN MAX 1

ÜMRANİYESPOR

BURAK ÖĞÜR

ALİM ÖZTÜRK

TOMISLAV GLUMAC

FARUK CAN GENÇ

SERKAN GÖKSU

ONUR AYIK

EMRE GÜLTEKİN

KARTAL YILMAZ

YACINE BAMMOU

DEL VALLE

ANTONIO MRSIC

KOCAELİSPOR

KORCAN ya da İSMET

ABDOULAYE CISSE

MUSA NİZAM

DIOGO COELHO

ATİLA TURAN

JOHANNA OMOLO

GEORGES MANDJECK

MİCHAEL PEREIRA

BENHUR KESER

YİĞİTALİ BAYRAK

MOUHAMED DIOP