Korcan mı İsmet mi?

Kocaelispor’da Ümraniyespor karşısında kaleyi kimin koruyacağı netleşmedi. Deneyimli kaleci Korcan ile Kasımpaşaspor ile oynanan kupa maçında 120 dakika boyunca kalesini koruyan İsmet arasında tercihin kimden yana olacağı merak ediliyor.