07 Oca 2022 - 14:31- Spor G: 07 Oca 2022 - 14:32

Korcan mı İsmet mi?

Kocaelispor’da Ümraniyespor karşısında kaleyi kimin koruyacağı netleşmedi. Deneyimli kaleci Korcan ile Kasımpaşaspor ile oynanan kupa maçında 120 dak...
Korcan mı İsmet mi? mask
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Kocaelispor’da Ümraniyespor karşısında kaleyi kimin koruyacağı netleşmedi. Deneyimli kaleci Korcan ile Kasımpaşaspor ile oynanan kupa maçında 120 dakika boyunca kalesini koruyan İsmet arasında tercihin kimden yana olacağı merak ediliyor.

 
# Kocaelispor

07 Oca 2022 - 14:31 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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