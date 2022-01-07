07 Oca 2022 - 14:32- Spor G: 07 Oca 2022 - 14:33

Semih yerine Cisse

Kocaelispor’da, Ümraniyespor karşında sağ bek Semih Karadeniz cezası nedeni ile forma giyemeyecek. Adanaspor maçında gördüğü kartın ardından cezalı d...
Semih yerine Cisse mask

Kocaelispor’da, Ümraniyespor karşında sağ bek Semih Karadeniz cezası nedeni ile forma giyemeyecek. Adanaspor maçında gördüğü kartın ardından cezalı duruma düşen futbolcunun yerine Gineli Abdoulaye Cisse soyunacak. Sezona sağ bekte başlayan ancak son haftalarda merkez orta sahaya geçen Cisse böylece 2-1 kaybedilen Manisa maçının ardından ilk kez sağ kanat savunmasına geçecek. Milli futbolcunun merkezde oynadığı ilk maç ise 10 Aralık’ta oynanan, gol attığı ve 2-0 kazanılan Erzurumspor maçıydı.

 
# Kocaelispor

07 Oca 2022 - 14:32 - Spor

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