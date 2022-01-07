Semih yerine Cisse

Kocaelispor’da, Ümraniyespor karşında sağ bek Semih Karadeniz cezası nedeni ile forma giyemeyecek. Adanaspor maçında gördüğü kartın ardından cezalı duruma düşen futbolcunun yerine Gineli Abdoulaye Cisse soyunacak. Sezona sağ bekte başlayan ancak son haftalarda merkez orta sahaya geçen Cisse böylece 2-1 kaybedilen Manisa maçının ardından ilk kez sağ kanat savunmasına geçecek. Milli futbolcunun merkezde oynadığı ilk maç ise 10 Aralık’ta oynanan, gol attığı ve 2-0 kazanılan Erzurumspor maçıydı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.