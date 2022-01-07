07 Oca 2022 - 14:32- Spor G: 07 Oca 2022 - 14:34

Mevlüt Erdinç, Iğdır FK haberi asparagas çıktı

Kocaelispor’da teknik ekibin raporu doğrultusunda yolların ayrılmasına karar verilen santrfor Mevlüt Erdinç için 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücade...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Mevlüt Erdinç, Iğdır FK haberi asparagas çıktı mask

Kocaelispor’da teknik ekibin raporu doğrultusunda yolların ayrılmasına karar verilen santrfor Mevlüt Erdinç için 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü’nün Mevlüt’e 2.5 yıllık 9 milyon liralık bir teklif yaptığı gündeme düştü. Yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, böyle bir durumun an itibari ile söz konusu olmadığı ifade edildi.

 

SON DURUM DEVAM EDİYOR

Kocaelispor ile iki yıllık, garanti parası 7 olmak üzere toplam 10 milyon liralık bir mukavelesi olan Mevlüt için menajeri bu sezon için kalan 2 milyon liranın tamamını isterken, Kocaelispor tarafı ise en fazla 1.1 milyon lira sunmuştu. Bu konu ile ilgili yeni bir gelişme yok.

 

SADECE YILMAZ ÖZEREN VE BAYRAM OLGUN

Bilindiği üzere Iğdır Futbol Kulübü devre arasında Kocaelispor’dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ve Afjet Afyonspor’dan, geçen sezon Kocaelispor’un şampiyonluğundaki kilit isim kaleci Bayram Olgun’u kadrosuna kattı. Iğdır Futbol Kulübü’nü, bir dönem Kocaelispor’da da forma giyen ve yeşil siyahlı camiada çok iyi izler bırakan Bayram Toysal çalıştırıyor.

 

# Kocaelispor

07 Oca 2022 - 14:32 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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