Denizalp’in kiralanması gündemde

Körfez Futbol Kulübü alt yapısında dikkat çeken ve Fenerbahçe alt yapısında da bir süre oynadıktan sonra Kocaelispor alt yapısına kazandırılan Denizalp Özdemir ile iki 2. Lig kulübünden ilgi var.
SİVAS BELEDİYE VE ETİMESGUT
Başarılı sol bek ile 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk yarısını 34 puanla 5. sırada tamamlayan Sivas Belediyespor ve aynı grupta yer alan, ilk yarıyı 21 puanla 19. sırada tamamlayan Etimesgut Belediyespor takımları ilgileniyor. Yeşil siyahlı yönetim, Denizalp’in kiralık olarak forma giyebileceği bir takıma gönderilmesine sıcak bakıyor. Kocaelispor ile bu sezon 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atan Denizalp yeşil siyahlı forma ile 2 Türkiye Kupası maçında toplam 102 dakika süre aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.