07 Oca 2022 - 14:34- Spor G: 07 Oca 2022 - 14:35

Vanspor, İsa için bastırıyor

Kocaelispor’un 2002 doğumlu futbolcusu İsa Nalbant’ı Belediye Derincespor ve Vanspor olmak üzere birçok takım kiralamak istiyor. Başarılı santrfor iç...
Vanspor, İsa için bastırıyor mask

Kocaelispor’un 2002 doğumlu futbolcusu İsa Nalbant’ı Belediye Derincespor ve Vanspor olmak üzere birçok takım kiralamak istiyor. Başarılı santrfor için Vanspor Kulübü’nün 300 bin lira kiralama bedeli önerdiği öğrenildi. 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk yarısını 32 puanla sekizinci sırada tamamlayan, İzmitli kanat oyuncusu Uğur Can ve sağ bek Oktay Gürdal’ın da forma giydiği Van ekibi yeşil siyahlı kulüpten İsa’yı resmen istedi.

 

ENGİN KOYUN KARAR VERECEK

3. Lig’deki temsilcimiz Belediye Derincespor da İsa’yı ısrarla isterken kararı Başkan Engin Koyun verecek. Engin Koyun’un İsa için Sarı lacivertli kurmaylarla Antalya kampı sonrası bir araya gelmesi bekleniyor. 9 numara pozisyonunda ve kanat forvette oynayabilen, Kocaelispor’un yakın zamanda adından söz ettireceğine kesin gözü ile bakılan İsa bu sezon 6 lig, 2 de kupa olmak üzere 8 maçta toplam 124 dakika süre buldu, 1 gol attı.  
# Kocaelispor

07 Oca 2022 - 14:34 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.552.558 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Vanspor, İsa için bastırıyor mask
Vanspor, İsa için bastırıyor
Denizalp’in kiralanması gündemde mask
Denizalp’in kiralanması gündemde
Semih yerine Cisse mask
Semih yerine Cisse
Korcan mı İsmet mi? mask
Korcan mı İsmet mi?
Derince maç oynamadan kampını bitirdi mask
Derince maç oynamadan kampını bitirdi
U-19’ların maçı yarın mask
U-19’ların maçı yarın
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL