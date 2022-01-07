Vanspor, İsa için bastırıyor

Kocaelispor’un 2002 doğumlu futbolcusu İsa Nalbant’ı Belediye Derincespor ve Vanspor olmak üzere birçok takım kiralamak istiyor. Başarılı santrfor için Vanspor Kulübü’nün 300 bin lira kiralama bedeli önerdiği öğrenildi. 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk yarısını 32 puanla sekizinci sırada tamamlayan, İzmitli kanat oyuncusu Uğur Can ve sağ bek Oktay Gürdal’ın da forma giydiği Van ekibi yeşil siyahlı kulüpten İsa’yı resmen istedi.

ENGİN KOYUN KARAR VERECEK

3. Lig’deki temsilcimiz Belediye Derincespor da İsa’yı ısrarla isterken kararı Başkan Engin Koyun verecek. Engin Koyun’un İsa için Sarı lacivertli kurmaylarla Antalya kampı sonrası bir araya gelmesi bekleniyor. 9 numara pozisyonunda ve kanat forvette oynayabilen, Kocaelispor’un yakın zamanda adından söz ettireceğine kesin gözü ile bakılan İsa bu sezon 6 lig, 2 de kupa olmak üzere 8 maçta toplam 124 dakika süre buldu, 1 gol attı.