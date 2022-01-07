07 Oca 2022 - 14:34- Spor G: 07 Oca 2022 - 14:35

Mevlüt Çelik Karacabey yolunda

Kocaelispor’un bu sezon öncesinde Eskişehirspor’dan transfer ettiği Mevlüt Çelik ile yollar ayrılmıştı. Yeşil siyahlı kulüpte fazla forma şansı bulam...
Mevlüt Çelik Karacabey yolunda mask

Kocaelispor’un bu sezon öncesinde Eskişehirspor’dan transfer ettiği Mevlüt Çelik ile yollar ayrılmıştı. Yeşil siyahlı kulüpte fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki stoper 2. Lig takımlarından Karacabey Birlikspor ile her konuda anlaştı. Eskişehirspor alt yapısında ve A takımında forma giyen Mevlüt bu sezon Kocaelispor forması ile 3 lig 2 de Türkiye Kupası maçında toplam 120 dakika süre buldu.

 
# Kocaelispor

07 Oca 2022 - 14:34 - Spor

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