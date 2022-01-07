Mevlüt Çelik Karacabey yolunda

Kocaelispor’un bu sezon öncesinde Eskişehirspor’dan transfer ettiği Mevlüt Çelik ile yollar ayrılmıştı. Yeşil siyahlı kulüpte fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki stoper 2. Lig takımlarından Karacabey Birlikspor ile her konuda anlaştı. Eskişehirspor alt yapısında ve A takımında forma giyen Mevlüt bu sezon Kocaelispor forması ile 3 lig 2 de Türkiye Kupası maçında toplam 120 dakika süre buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.