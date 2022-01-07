07 Oca 2022 - 14:34- Spor G: 07 Oca 2022 - 14:36

Barkın için!

İzmit Bağçeşme’de oturan Barış Kaplan ile Havva Kanpara Kaplan çiftinin 4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası çocukları Yusuf Barkın Kaplan için yardım kampan...
Barkın için! mask

İzmit Bağçeşme’de oturan Barış Kaplan ile Havva Kanpara Kaplan çiftinin 4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası çocukları Yusuf Barkın Kaplan için yardım kampanyası devam ediyor. Minik Barkın’ın iyileşmesi ve tedavisinin devam edebilmesi için yardım toplamak amacıyla düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ve Kocaelisporlular ellerinden geldiği kadar destek oluyor. Barkın’a destek olmak veya aileden bilgi almak isteyenler 0507 670 14 50 numaralı telefonla iletişime geçebilir.

07 Oca 2022 - 14:34 - Spor

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