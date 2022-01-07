İzmit Bağçeşme’de oturan Barış Kaplan ile Havva Kanpara Kaplan çiftinin 4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası çocukları Yusuf Barkın Kaplan için yardım kampanyası devam ediyor. Minik Barkın’ın iyileşmesi ve tedavisinin devam edebilmesi için yardım toplamak amacıyla düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ve Kocaelisporlular ellerinden geldiği kadar destek oluyor. Barkın’a destek olmak veya aileden bilgi almak isteyenler 0507 670 14 50 numaralı telefonla iletişime geçebilir.
07 Oca 2022 - 14:34- Spor Güncelleme: 07 Oca 2022 - 14:36
Barkın için!
İzmit Bağçeşme’de oturan Barış Kaplan ile Havva Kanpara Kaplan çiftinin 4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası çocukları Yusuf Barkın Kaplan için yardım kampan...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.