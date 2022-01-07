07 Oca 2022 - 14:35- Spor G: 07 Oca 2022 - 14:36

U-18’lerde iptaller var

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada yarın üç U-18 maçı iptal edildi. Cumartesi günü Kavaklı Stadı’nda saat 15.00’te başlaması gereken Yazlı...
U-18’lerde iptaller var mask

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada yarın üç U-18 maçı iptal edildi. Cumartesi günü Kavaklı Stadı’nda saat 15.00’te başlaması gereken Yazlıkspor - Pazarköyspor U-18 maçı, Pazarköy’ün ligden çekilmesi nedeni ile iptal edildi. Çerkeşli Stadı’nda saat 14.00’te başlaması gereken Çerkeşlispor - Denizliköyü U-18 maçı Denizliköyü’nün ligden çekilmesi nedeni ile iptal edildi. Yine aynı gün Karamürsel Stadı’nda saat 14.00’te başlaması gereken Çamçukur – Bahçecik maçı Bahçecikspor’un ligden çekilmesi nedeni ile iptal edildi.

07 Oca 2022 - 14:35 - Spor

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