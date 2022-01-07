Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada yarın üç U-18 maçı iptal edildi. Cumartesi günü Kavaklı Stadı’nda saat 15.00’te başlaması gereken Yazlıkspor - Pazarköyspor U-18 maçı, Pazarköy’ün ligden çekilmesi nedeni ile iptal edildi. Çerkeşli Stadı’nda saat 14.00’te başlaması gereken Çerkeşlispor - Denizliköyü U-18 maçı Denizliköyü’nün ligden çekilmesi nedeni ile iptal edildi. Yine aynı gün Karamürsel Stadı’nda saat 14.00’te başlaması gereken Çamçukur – Bahçecik maçı Bahçecikspor’un ligden çekilmesi nedeni ile iptal edildi.
07 Oca 2022 - 14:35- Spor Güncelleme: 07 Oca 2022 - 14:36
U-18’lerde iptaller var
Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada yarın üç U-18 maçı iptal edildi. Cumartesi günü Kavaklı Stadı’nda saat 15.00’te başlaması gereken Yazlı...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.