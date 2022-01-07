Of of of… Maçlara bak maçlaraaa!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda sezonun ikinci yarısına bugün oynanacak olan 4 maçla devam edilecek. Haftanın maçı Tavşancıl Stadı’nda olacak ve lider Çınarlıspor ile 7. sıradaki Dilovası Belediyespor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç saat 15.00’te başlayacak. Saat 19.00’da ise 3 maç var. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Mertspor - Kartepe Belediyespor, Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda Darıca Kültür Martı – Harbiş ve Derince Suni Çim Stadı’nda ise Sırrıpaşa FK – Suadiyespor maçları büyük bir keyifle izlenecek. Kocaeli Güneşspor ise haftayı bay geçecek.