07 Oca 2022 - 14:36- Spor G: 07 Oca 2022 - 14:37

Of of of… Maçlara bak maçlaraaa!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda sezonun ikinci yarısına bugün oynanacak olan 4 maçla devam edilecek. Haftanın maçı Tavşancıl Stadı’nda olacak ve lider Çı...
Of of of… Maçlara bak maçlaraaa! mask
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Süper Amatör Lig A Grubu’nda sezonun ikinci yarısına bugün oynanacak olan 4 maçla devam edilecek. Haftanın maçı Tavşancıl Stadı’nda olacak ve lider Çınarlıspor ile 7. sıradaki Dilovası Belediyespor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç saat 15.00’te başlayacak. Saat 19.00’da ise 3 maç var. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Mertspor - Kartepe Belediyespor, Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda Darıca Kültür Martı – Harbiş ve Derince Suni Çim Stadı’nda ise Sırrıpaşa FK – Suadiyespor maçları büyük bir keyifle izlenecek. Kocaeli Güneşspor ise haftayı bay geçecek.
# Dilovası, Darıca, Kartepe

07 Oca 2022 - 14:36 - Spor

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