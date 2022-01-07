Of of of… Maçlara bak maçlaraaa!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda sezonun ikinci yarısına bugün oynanacak olan 4 maçla devam edilecek. Haftanın maçı Tavşancıl Stadı’nda olacak ve lider Çınarlıspor ile 7. sıradaki Dilovası Belediyespor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç saat 15.00’te başlayacak. Saat 19.00’da ise 3 maç var. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Mertspor - Kartepe Belediyespor, Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda Darıca Kültür Martı – Harbiş ve Derince Suni Çim Stadı’nda ise Sırrıpaşa FK – Suadiyespor maçları büyük bir keyifle izlenecek. Kocaeli Güneşspor ise haftayı bay geçecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.