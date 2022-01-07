1. Amatör Lig C Grubu’nun tadından yenmez!  

Büyük bir çekişme ve heyecan içinde geçen, 6 takımın şampiyon olmak için kıyasıya bir rekabet içine girdiği 1. Amatör Lig C Grubu’nda cumartesi mesaisi hayli renkli geçecek. Zirvedeki takımlardan Derince Birlikspor, Kullarspor’un genç takımı ile Kullar Stadı’nda karşılaşacak ve maç 15.00’te başlayacak. 22 puanla liderliği Derince Birlikspor ile paylaşan Gültepespor, Darıcaspor’a Şekerpınar Stadı’nda konuk olacak. Gölcük Kavaklı Stadı’nda Gölcük Çiftlik’in rakibi Anadolu 1071 olacak. Saat 17.00’de ise 3 maç var. Tavşancılspor ile Tavşanlıspor Tavşancıl Stadı’nda, Şirinköyspor ile Selanikspor Değirmendere Stadı’nda ve Darıcaspor ile şampiyonluk adayı Gültepespor da Şekerpınar Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek.