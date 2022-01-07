1. Amatör Lig A Grubu’nda zor gün

1. Amatör Lig A Grubu’nda bugün 4 maç oynanacak ve tüm karşılaşmalar saat 17.00’de başlayacak. Lider Beylikbağı, Gölcük İdmanyurdu ile Kavaklı Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek. İkinci sıradaki Bekirderespor, Kavaklıspor’u Cephanelik Stadı’nda konuk edecek. Günün skoru merakla beklenen maçında Kadıköyspor ile Başiskele Belediyespor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Esentepe Stadı’nda ise Körfez Esenspor’un rakibi son sıradaki puansız Başiskele Birlik olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.