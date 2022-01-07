1. Amatör Lig A Grubu’nda zor gün

1. Amatör Lig A Grubu’nda bugün 4 maç oynanacak ve tüm karşılaşmalar saat 17.00’de başlayacak. Lider Beylikbağı, Gölcük İdmanyurdu ile Kavaklı Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek. İkinci sıradaki Bekirderespor, Kavaklıspor’u Cephanelik Stadı’nda konuk edecek. Günün skoru merakla beklenen maçında Kadıköyspor ile Başiskele Belediyespor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Esentepe Stadı’nda ise Körfez Esenspor’un rakibi son sıradaki puansız Başiskele Birlik olacak.