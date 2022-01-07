07 Oca 2022 - 14:38- Spor G: 07 Oca 2022 - 14:39

Çınarlıspor’dan flaş transfer

Süper Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Çınarlıspor kadrosuna etkili bir ismi kattı. 2001 doğumlu kanat forvet Özgür Özden Dağdelen,...
Çınarlıspor’dan flaş transfer mask

Süper Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Çınarlıspor kadrosuna etkili bir ismi kattı. 2001 doğumlu kanat forvet Özgür Özden Dağdelen, yeşil beyazlı kulüple anlaştı. Son olarak BAL takımlarından Karamürselspor’da forma giyen daha önce Kocaelispor ve Belediye Derincespor alt yapısında oynadıktan sonra Derince ekibinde profesyonel olan Özgür Özden yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.
# Kocaelispor

07 Oca 2022 - 14:38 - Spor

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