Süper Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Çınarlıspor kadrosuna etkili bir ismi kattı. 2001 doğumlu kanat forvet Özgür Özden Dağdelen, yeşil beyazlı kulüple anlaştı. Son olarak BAL takımlarından Karamürselspor’da forma giyen daha önce Kocaelispor ve Belediye Derincespor alt yapısında oynadıktan sonra Derince ekibinde profesyonel olan Özgür Özden yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.
07 Oca 2022 - 14:38- Spor Güncelleme: 07 Oca 2022 - 14:39
Çınarlıspor’dan flaş transfer
Süper Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Çınarlıspor kadrosuna etkili bir ismi kattı. 2001 doğumlu kanat forvet Özgür Özden Dağdelen,...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.