07 Oca 2022 - 14:38- Spor G: 07 Oca 2022 - 14:40

Başkan Kocaman motosikletçileri kabul etti

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’nde dereceye giren sporcuları misafir etti.    KARTEPE MOTOSİKLET SPOR...
Başkan Kocaman motosikletçileri kabul etti mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’nde dereceye giren sporcuları misafir etti. 

 

KARTEPE MOTOSİKLET SPOR KULÜBÜ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü’nün 2021 yılında dereceye giren sporcularını makamında misafir etti. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 2021 yılı içerisinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonu, Türkiye Motocross, Türkiye Enduro ve Türkiye Süper Moto üçüncülüğü elde etti.

 

KOCAMAN’DAN KUTLAMA

Kartepe Motosiklet Kulübü sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Gençlerimizin başarıları her zaman bizlerin gurur kaynağı olmuştur. Sezon boyunca farklı yarışlarda, farklı kategorilerde Türkiye Şampiyonlukları kazanan Kartepe Motosiklet Spor Kulübünü misafir ettik. Genç kardeşlerime ziyaretleri için teşekkür ederken, başarılarının daim olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

 

KARTEPELİ SPORCULARIN BAŞARISI

§  Poyraz Bor 5 yaş 50 cc Motocross ve Süper Moto 50 cc Türkiye şampiyonu.

§  Berkay Sarıay 65 cc 8 yaş Süper Moto Türkiye şampiyonu, Ohvala Pist Türkiye şampiyonu, Motocross Türkiye ikincisi.

§  Ömer Uçum 250 cc Mx junior Türkiye Şampiyonu, Mx 2 Türkiye ikincisi.

§  İlayda Yağmur Yılmaz Türkiye Pist Şampiyonu.

§  Savaş Serim Süper Enduro Veteran Türkiye Şampiyonu, Enduro ikincisi.

§  Sezgin Yıldız Enduro Türkiye ikincisi. 

§  Hüseyin Neziroğlu Motocross Veteran Şampiyonu, Süper Enduro Türkiye ikincisi.

# Kartepe, Mustafa
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07 Oca 2022 - 14:38 - Spor

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