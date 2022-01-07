Zeki Aygün’den voleybolculara kutlama

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Liseler Arası Genç Kızlar Voleybol İl Şampiyonası'nda ikinci olarak kentimizi Kastamonu’da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ni tebrik etti.

ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİLER

Kocaeli genelinde 68 okulun katılımıyla gerçekleşen Liseler Arası Genç Kızlar Voleybol İl Şampiyonası'nda ikinci olarak önemli bir başarıya ulaşan Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi, kentimizi Kastamonu’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası elemelerinde temsil etme hakkı kazandı.

KURMAYLAR VE SPORCULAR BİR ARAYA GELDİ

Başarılarıyla ilçenin gururu olan sporcular kupalarıyla birlikte Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gülcan İlhan, Beden Eğitim Öğretmeni Fatih Yasin Dişli ve Derince Belediyesi Eğitim Komisyonu Başkanı Ayhan Aksoy da yer aldı.

HEM EĞİTİM HEM DE SPOR

Eğitim ve spora katkı sunmak maksadıyla ilçe genelinde tesisler inşa ettiklerini belirten Başkan Aygün “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en kıymetli varlıklarımız. Bu yüzden projelerimizi belirlerken önceliğimizi daima gençlerimize ayırıyoruz. İnanıyorum ki Gençlik Merkezlerimiz ve spor tesislerimiz arttıkça başarı oranımız da aynı oranda yükselecek” dedi.

SPORCULAR

§ Beste Didem Gündüz

§ Aybüke Oruç

§ Ezgi Karabulut

§ Nursena Gidemli

§ Sedef Özen

§ Tuğba Adıyaman

§ Ceren Yaren Beşikçi

§ Eylül Özdemir

§ Berra Sefer

§ Ada Karaboğa

§ Derya Karabulut