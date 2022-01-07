Kış aylarında beslenme nasıl olmalıdır?                  

Kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmekte, fiziksel aktivite yoğunluğunda azalma olmaktadır. Kış mevsiminde fiziksel aktivitenin az olması, gecelerin uzamasıyla televizyon başında fazla zaman geçirilmesi, genellikle yağlı ve şekerli besinlerin tüketiminin artması gibi nedenlerden dolayı vücut ağırlığında istenmeyen yönde değişiklikler olabilmektedir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Müge Çınar, “Kış mevsimini sağlıklı geçirmek için bağışıklık sistemini biraz daha güçlendirmek gerekmektedir. Covid-19 ve diğer enfeksiyon hastalıklarından korunmak için güçlü bir savunma mekanizması gerekmektedir. Bu da yeterli ve dengeli beslenmeyle mümkündür” diyerek önerilerde bulundu.

BESLENME ÖNERİLERİ

Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Covid-19 ve diğer enfeksiyon hastalıklarından korunmak için yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.

• Sağlıklı yemek tabağı oluşturun

Beş besin grubunda bulunan çeşitli besinler yeterli miktarlarda alınmalıdır.

Süt ve ürünleri grubu

Et, yumurta, kurubaklagiller ve yağlı tohumlar grubu

Ekmek ve tahıllar

Sebze

Meyve

• A ve C vitamini tüketimi

Bağışıklık sistemini güçlendirici A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi önemlidir. Mevsimine uygun en az 5 porsiyon meyve (2 porsiyon) ve sebze (3 porsiyon) tüketilmesi önerilmektedir.

• E vitamini

E vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. E vitaminin iyi kaynakları olan; yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, ceviz gibi yağlı tohumlardır. Günlük olarak mevsimine uygun 3 porsiyon sebze, 15-20 adet fındık (30 gr) veya 5-6 adet ceviz (30gr) ve haftada 2-3 defa kuru baklagil (mercimek, kuru fasulye, nohut)tüketilmelidir.

• Kemik sağlığı için D vitamini

Kemik ve diş sağlığı açısından önemli olan D vitamini, güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamindir ve besinlerde pek fazla bulunmaz. Havanın güneşli olduğu zamanlarda mümkün olduğunca güneşten faydalanılmalıdır.

• Bağışıklık için prebiyotikler ve probiyotikler

Prebiyotik besinler, sebzeler (pırasa, yer elması, bamya, enginar, kereviz, soğan, sarımsak, kuşkonmaz ) kurubaklagiller (nohut, mercimek, fasulye), tam tahıllar (tam buğday, yulaf, arpa, kepekli pirinç), yağlı tohumlar (ceviz, badem,fındık), meyveler (zeytin, muz, çilek, elma) ve probiyotik ürünler kefir, yoğurt, ayran, boza, tarhana, şalgam suyu, turşular (şalgam suyu ve turşu gibi çok tuzlu gıda tüketiminde yüksek tansiyon hastaları dikkat etmelidirler) bağışıklık sistemini olumlu etkilerler.

• Yağ tüketimine özellikle dikkat edin

Yemekler az yağla pişirilmeli, et yemekleri yağ eklenmeden kendi yağları ile pişirilmeli, kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.

• Tatlı istekleriyle başa çıkın

Basit karbonhidratlar (şeker ve şekerli besinler) yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi tam tahıl ürünlerinin tüketilmeli, hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlılarının tercih edilmelidir.

• POSA (lif) içeren besinler tüketin

Hareketsizlik nedeniyle artan sindirim problemlerinin önlenmesinde posa içeriği yüksek mevsimindeki sebze, meyve, tam tahıllar ve kuru baklagillerin tüketilmesi (haftada 2-3 kez) önemlidir

• Her gün en az 2-2.5 litre su için