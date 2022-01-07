07 Oca 2022 - 15:30- Siyaset G: 07 Oca 2022 - 15:32

YRP Körfez Yönetimi ilk toplantısını yaptı

Yeniden Refah Partisi Körfez İlçe Teşkilatı’nın aralık ayında yapmış olduğu 2’nci Olağan İlçe Kongresi’nde Arif Aydoğmuş, yeniden başkanlığa seçilmişt...
YRP Körfez Yönetimi ilk toplantısını yaptı mask

Yeniden Refah Partisi Körfez İlçe Teşkilatı’nın aralık ayında yapmış olduğu 2’nci Olağan İlçe Kongresi’nde Arif Aydoğmuş, yeniden başkanlığa seçilmişti. Aydoğmuş’un başkanlığında Yeni Yönetim Divanı’nı oluşturarak ilk toplantılarını yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi. İlçe Teşkilatı, çalışmalarına hızlı başladı.

 
# YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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YRP’li Helvacı: Asgari ücretli, üniversitede tez konusu olur
YRP İzmit’ten İHH'ya taziye ziyareti   mask
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“Çay-simit hesabı ile geldiler, çay-simit hesabı ile gidecekler” mask
“Çay-simit hesabı ile geldiler, çay-simit hesabı ile gidecekler”
YRP’li Sezgin: TSK’daki sayıyı geçen diplomalı işsizimiz var mask
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07 Oca 2022 - 15:30 - Siyaset

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YRP Körfez Yönetimi ilk toplantısını yaptı mask
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