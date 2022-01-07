YRP Körfez Yönetimi ilk toplantısını yaptı

Yeniden Refah Partisi Körfez İlçe Teşkilatı’nın aralık ayında yapmış olduğu 2’nci Olağan İlçe Kongresi’nde Arif Aydoğmuş, yeniden başkanlığa seçilmişti. Aydoğmuş’un başkanlığında Yeni Yönetim Divanı’nı oluşturarak ilk toplantılarını yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi. İlçe Teşkilatı, çalışmalarına hızlı başladı.