07 Oca 2022 - 15:31- Gündem G: 07 Oca 2022 - 15:33

Aygün’den Başkent çıkarması  

Hizmete sunacağı projelerle ilgili başkentte temaslarda bulunan Başkan Aygün, Derince’ye müjdeli haberle döndü. Başkan Aygün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı görüşmenin ardından Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı projesinin onaylandığını açıkladı  

Aygün’den Başkent çıkarması   mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda şekillendirdiği Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı projesiyle ilgili müjdeli haberi duyurdu. Proje ile ilgili son detayları görüşmek üzere Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı’na giden Başkan Aygün, burada ilk olarak Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’i ziyaret etti.

 

PROJE ONAYLANDI

 

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu görüşmenin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek detaylarını görüştüğü Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı projesi ile ilgili müjdeli haberi verdi. AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in de yer aldığı görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başkan Aygün, “Milletvekilimiz İlyas Şeker ile birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli'yi ziyaretimizde detaylarını görüştüğümüz Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı projemizin onayını aldık. Kadırga Mesire Alanı'nın üst kısmına inşa edeceğimiz projemiz Derince 'mize hayırlı olsun” dedi.

 

KURBAN KESİM ALANI

 

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün Bakan Pakdemirli ile yaptığı görüşmenin ardından müjdesini verdiği Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı projesi ile ilçede yıllardır ihtiyaç duyulan bir konu çözüme kavuşmuş olacak. Proje ile Kadırga Mesire Alanı’nın üst kısmında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Derince Belediyesi’ne tahsis edeceği yaklaşık 25 dönümlük alana Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı inşa edilecek. Bölgeye yapılacak tesis hayvancılıkla geçinen aileler için çok önemli bir kazanım olacak. Ayrıca yapılacak tesisler ile birlikte Kurban Bayramı sürecinde vatandaşlara çok daha hijyenik ve modern şartlarda hizmet verilecek.

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07 Oca 2022 - 15:31 - Gündem

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