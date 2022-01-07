"Yeni fikirler ortaya koymaktan korkmayın"

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, göreve geldiği günden bu yana İzmit’te hem üretim hem de geri dönüşüm anlamında örnek projelere imza atmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet, üretimin mutfağında yer alan işçilerin fikirlerini önemsiyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet Fen İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün atölyelerinde çalışan ustalarla Gültepe şantiyesinde bir araya geldi. Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcıları Ünal Özmural ve Emirşah Torun eşlik etti.

MİLLETİN PARASI

İşçilerin atölyelerde daha fazla üretmek ve İzmitlilere daha iyi hizmet vermek adına fikirlerini belirttiği toplantıda ilk olarak Başkan Hürriyet konuştu. Ustaların fikirlerinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, “Üreten belediye İzmit Belediyesi olarak dışa bağımlılığı azaltmak, satın almaları düşürmek istiyoruz. Sonuçta milletin parasını harcıyoruz. Ödediğimiz her para aslında sizlerin, çocuklarımızın, milletin parası. Tasarrufu çok önemsiyoruz. İnancımız gereği de tasarruf çok önemli.

EKONOMİK KRİZ

Piyasa koşullarının şuan ki durumunu hepimiz biliyoruz. Ekonomik krizin getirmiş olduğu, pandeminin getirmiş olduğu sorunları da biliyoruz. Artık firmalar yarını göremedikleri için teklif bile veremez oldular. Ne yazık ki belediyeler de bu durumdan en çok hasar alan kurumlardan. Fakat hizmet etmek zorundayız. Sonuçta vatandaş bizden hizmet bekliyor. Giderlerimizi düşürmek, öz gücümüzü arttırmak, daha fazla üreten belediye vizyonuna uygun üretim materyallerini arttırmak benim için çok kıymetli.

İŞİN EHLİ İNSANLAR

Atölyelerimizde neleri nasıl daha fazla kendi gücümüzle üreteceğimiz konusunda sizlerin fikirlerini almak istedik. Çünkü göreve geldiğimden beri sürekli atölyeleri insan gücüyle kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Ciddi sınavlar sonrasında işe giren arkadaşlarımız var. Atölyelerde işinin ehli arkadaşlarımız var. Şimdi buradaki atölyeleri daha da güçlendirmek zorundayız. Biz bu atölyeleri daha fazla üretim mekanizması haline getirmek zorundayız.

“FİKİRLERİNİZİ ÖNEMSİYORUM”

Yılbaşı nedeniyle kentte yaptığınız güzel dokunuşlar çok kıymetli. Bunun için canla başla çalışan, üreten arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hazır alıp koymadık, biz ürettik. Hizmet verdiğiniz insanlar mutlu oldular. İşte bu mutluluğu görmek çok önemli. Ayrıca geri dönüşümü de çok önemsiyoruz. Çöp diye bir şey yok aslında. Her şey dönüştürülebilir ve hepsi milli servet. İşte bu yüzden atölyeler çok önem taşıyor. Sizin çalıştığınız atölyelerde İzmit için daha yeni şeyler üretmeliyiz. Bugün sizlerden bu konuda yaratıcılıklarınızı, fikirlerinizi duymak istiyorum.

“ÜRETMEK İSTİYORUZ”

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Şehr-i İzmit Kafe’de bir gecede mutfak yaptılar. Demek ki istenirse yapılabiliyor. Çok da güzel ve kaliteli bir üretim oldu. Kendi gücümüzle malzemeyi işleyerek güzel işler ortaya çıkarabiliyoruz. Ustalarımız canla başla çalıştığunda ortaya güzel şeyler çıkıyor. Emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu işi daha da büyütmek ve üretmek istiyoruz.

YENİ FİKİRLER

Atölyeleri nasıl daha fazla güçlendirebileceğimizi, üretim için ihtiyaçlarımızın neler olduğunu sizlerden duymak istiyorum. Üretmeye, yeni şeyler yaratmaya, yeni fikirler ortaya koymaktan korkmamanız gerekiyor. Belediyelerde başkan söyleyecek, yapılacak sanılıyor. Çalışan arkadaşların çalışmaları fikirleriyle zenginleştirmesi çok kıymetli. İşçinin, “Bunu da yapabiliriz” demesi çok kıymetli. Doğrudan işin mutfağında olan sizlerin fikirleri İzmit Belediyesi ailesi için çok önemli.